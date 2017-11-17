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Балтийская международная академия отмечает 25-летие

Борис Дамбовский 17.11.2017. 09:19   Печатать
В четверг, 16 ноября, в честь 25-летнего юбилея в частной БМА состоялась специальная пресс-конференция для журналистов печатных и электронных СМИ. Конференцию вел опытный журналист, поэт, преподаватель академии Петр Антропов, много лет проработавший в елгавской городской газете «Дарба Узвара» и хорошо известный елгавчанам.

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Выступившие на пресс-конференции профессора Станислав Бука, Валерий Никифоров и президент Студенческого парламента Марина Шлегельмилх ознакомили присутствующих с историей создания и становления учебного заведения, рассказали о успехах, поделились о перспективе развития академии. Затем ответили на вопросы журналистов.


За четверть века для Латвии и других стран было подготовлено около 25 тысяч специалистов. Сейчас в БМА аккредитованы 32 учебных программы, которые пользуются спросом у абитуриентов. Реализуется система билингвального обучения на русском, латышском и английском языках. Работают филиалы в Даугавпилсе, Лиепае, Вентпилсе, Елгаве (Озолниеки), Резекне, Екабпилсе, Смилтене.


Сегодня Балтийская международная академия является крупнейшим частным вузом в странах Балтии и Северной Европы, используя передовые методы и достижения науки. Она по праву занимает первое место среди европейских вузов по числу учебных программ на русском языке.


С лекциями выступают гостевые профессора из Швеции, Германии, Чехии, Польши, Украины, России.


Сегодня в вузе обучаются студенты примерно из 35 стран. В Балтийской международной академии ждут выпускников средних школ не только из Латвии, но и других стран.

 

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