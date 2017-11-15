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Взрыв газа – как его избежать?

Иева Балоде 15.11.2017. 10:41   Печатать
В последние три года среди заявок на возмещения в связи со взрывами в жилых помещениях причиной 36% случаев были неосторожные действия с газовым оборудованием, свидетельствуют данные страхового общества BALTA (группа PZU). Самое большое возмещение - более 20 тыс. евро - выплачено за здание, полностью разрушенное в результате взрыва газового баллона.

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"Используя дома различное газовое оборудование, нужно строго соблюдать правила безопасности согласно инструкциям. С началом отопительного сезона все больше происходит несчастных случаев из-за утечки газа - из газовой плиты, отопительных систем или газового баллона. К сожалению, небрежное и легкомысленное отношение к правилам безопасности, поверхностное отношение к качеству оборудования, выбору сертифицированных мест торговли и мастеров, а также самовольные действия, в том числе собственноручное перемещение газового оборудования, часто приводят к несчастным случаям. Количество их невелико, но они наносят значительный ущерб владельцам жилья", - рассказал Ингус Савицкис, директор BALTA по возмещениям.


Домохозяйства в Латвии используют в качестве топлива природный газ (метан) и сжиженный нефтяной раз (смесь бутана и пропана). На территориях с упорядоченной газовой инфраструктурой природный газ поставляется потребителям по трубопроводам, а сжиженный газ, который хранится в специальных цистернах, можно доставить в любое место в Латвии.
По опыту BALTA, больше всего несчастных случаев регистрируется, когда при замене газового баллона пользователем после утечки газа происходит взрыв.

 

Согласно правилам правительства, чтобы уменьшить количество подобных случаев, уже с 2013 года из обращения постепенно выводятся старые газовые баллоны, не соответствующие требованиям ЕС. В начале будущего года вступит в силу запрет на продажу и заполнение таких баллонов. На сайте Центра защиты прав потребителей с 2015 года регулярно обновляется информация о зарегистрированных местах торговли газовыми баллонами.


Если говорить о природном газе, то до конца этого года более 400 тыс. клиентов по всей Латвии продажу и поставки газа обеспечивает АО "Latvijas Gāze". Как сообщили представители предприятия, с нового года АО "Latvijas Gāze" будет продавцом природного газа, а безопасность сетей, технические услуги и учет потребления станет обеспечивать отделенный от предприятия оператор газораспределительной системы АО "Gaso".


AО "Latvijas Gāze" напоминает, что у природного газа нет цвета, вкуса и запаха, поэтому к нему механически добавляется одорант для придания специфического запаха, чтобы утечку можно было почувствовать. Природный газ легче воздуха, поэтому он поднимается наверх и легко выветривается из помещений. Противоположным образом дело обстоит со сжиженным нефтяным газом, который заполняется в баллоны или системы. Он в два раза тяжелее воздуха, поэтому газовый баллон нельзя устанавливать в помещениях, которые с трудом проветриваются - в подвалах или комнатах ниже уровня земли.


Почувствовав запах газа:
• Звоните в газовую аварийную службу - 114.
• Категорически запрещено включать и выключать освещение и другие электроприборы.


Советы на каждый день:
• Если планируется не находиться дома несколько дней, рекомендуется закрыть кран на газовом проводе.
• Пользователям оборудования для природного газа запрещено самовольно перемещать, отключать или подключать оборудование, как и ремонтировать его. Эти работы могут выполнять только сертифицированные специалисты, которые затем выдают акт о выполненной работе.
• Следить за регулярной проверкой оборудования, особенно перед началом отопительного сезона.
• Рекомендуется использовать газовые и дымовые детекторы для своевременной констатации утечки газа и задымления.
• Если есть вопросы о природном газе, звоните по телефону 155.
• Констатировав повреждение счетчика или пломб, немедленно вызывайте газовую аварийную службу - телефон 114.

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