Конференция проходила в российском городе Пскове (один из головных центров сферы культурного туризма России), но приглашена была на нее и целая группа специалистов из Латвии - из Риги, Сигулды и ряда других городов. Могу ошибиться, но, на мой взгляд, логика организаторов конференции была такова: сначала надо пригласить представителей интеллигенции другой страны на конференцию, а потом и туристы из Латвии в Псков подтянутся. Получается, что и полезное научное мероприятие прошло, и развитию туризма поспособствовали. Разумный и креативный подход.



А я поехал за границу потому, что считаю: надо активнее пропагандировать культурное наследие Елгавы, ломать представление о том, что туристические места и бренды в Латвии - только Рига, Юрмала, да Сигулда. Мечтаю о тех временах, когда Елгава стала бы третьей по счету туристической «Меккой» Латвии после Риги и Юрмалы. Скажите утопия? В 2007 году я проводил экскурсию по Елгавскому дворцу для модного в то время астролога Павла Глобы, и он напророчил, что после 2017 года ситуация (в том числе и с туристами во дворце) улучшится. Конечно, астрологические прогнозы - крайне ненадежный источник информации. Но, думаю, а вдруг? Лучше надеяться и работать на пользу родному городу, чем не делать ничего.



А реакция на начало моего доклада на конференции (значительную часть аудитории составляли местные студенты и гуманитарная интеллигенция северо-запада России) была такова: любопытство смешивалось со скептицизмом. Мол, что у вас там в Елгаве может быть? И тогда я показал привезенный с собой видеоролик о нашем городе. И слушатели обнаружили: не стоит считать Елгаву сонным, провинциальным городишкой. Вот набережная реки Лиелупе, вот дворец, построенный великим Растрелли... Кстати, в Санкт-Петербурге россияне проводят экскурсии в Эрмитаже не только с рассказом о великих художниках, есть специальные экскурсии именно по зодчеству той эпохи, по истории здания, построенного тем же великим придворным архитектором русской короны Ф.Б. Растрелли. А чем наши дворцы в Митаве и Рундале хуже?



Увидели участники конференции и созданный Ф.Б. Растрелли в первой половине 18-го столетия, а в 19-м веке перестроенный по проекту академика архитектуры Николая Чагина величественный православный собор Симеона и Анны. А чего стоит наш Успенский собор с уникальным Морским мемориалом! Заметим, что священник храма и душа-инициатор создания памятного места - сам в молодости «бывалый» и закаленный капитан флота. Думается, участники конференции убедились - и Елгаву, наряду с Ригой, туристам стоит посещать.



Поясню, что я умышленно показывал на конференции в видеоролике то, что заинтересует именно россиян: творение работавшего и в России великого архитектора, православный собор и так далее. Действительно, некоторые памятники культуры в Елгаве способны сегодня заинтересовать россиян или, к примеру, немцев не меньше, чем самих жителей Латвии. Но должно ли это кого-то смущать? Главное, чтобы события развивались так, как сотни лет назад написал поэт - «все флаги в гости будут к нам». А потом сможем больше гордиться своим городом, который так интересует даже иностранцев.



Кстати, иностранные туристы - это и приток в Латвию денег, причем не только для тех, кто работает в сфере туризма. Хочется привести такой курьезный пример, как можно зарабатывать в сфере туризма на примере случая, свидетелем которому стал сам в одном из крупнейших городов нашего континента. В Санкт-Петербурге около памятника основателю города я увидел человека, одетого в костюм петровской эпохи и внешне похожего на Петра I. Услышал, как его спросили: «Можно с вами сфотографироваться?». Тот невозмутимо ответил: «200 рублей - и фотографируй, сколько хочешь». Потом коллеги рассказали мне, что таких живых «Петров I» по городу ходит у известных памятников архитектуры не один и не два, а шитье костюмов 18-го столетия поставлено чуть ли ни на поток и известно место, где в городе такую одежду можно заказать.



Увы, у нас в Елгаве, экскурсовод, на мой взгляд, экскурсиями может без труда заработать, к примеру, на шляпу-треуголку времен герцога Бирона, но вот собрать деньги на то, чтобы рассказчик с ног до головы напоминал жителя Митавы 18-го столетия, или образ Петра Великого, непросто. По той причине, что туристический потенциал нашего города не «раскручен» и используется сегодня далеко не в полной мере.



Как в реалиях эпохи Постсоветской Латвии «раскрутить» туристические бренды «Митава», «Ру-Митава», «Митава-Ру-Бароккальная»?... Дело это, конечно, очень непростое, но над этим серьезно работают. Несколько лет назад группа энтузиастов создала неформальную общественную организацию «Митава XXI». Понятно, что чем больше людей и идей, тем лучше. Ждем энтузиастов в наши ряды, в первую очередь, молодежь. Контакт. телефоны: +371-26872900; 28276419, э-почта: [email protected]

Юрий Олегович Петров, экскурсовод, краевед, директор Елгавского турбюро и соавтор проекта «Русский Туризм Митавы в XXI веке»