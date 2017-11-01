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Гормоны в жизни женщины

Элина Зелчане 01.11.2017. 09:49   Печатать
Женщина - очень гормональное создание. Ее сияние, улыбку и шарм невозможно представить без маленьких адъютантов организма - гормонов. Конечно, мужчину тоже невозможно представить без гормонов, но у «сильного» пола они присутствуют в абсолютно других пропорциях и не подвержены столь разнообразным изменениям, как у женщины.

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Гормоны в жизни женщины играют первую скрипку, так как влияют и на физические изменения тела, и на эмоции и здоровье. Они разные, и именно их гармоничная сыгранность позволяет женщине не только быть счастливой, здоровой и женственно-сильной, но и вынашивать и воспитывать детей. Гормональный фон женщины на протяжении жизни трижды полностью меняется, обозначая определенные периоды - пубертат, репродуктивный этап или период плодовитости и менопаузу.


Лучше понимая свое тело, в т.ч. гормоны, можно лучше понять себя, поэтому портал вопросов и ответов Tikaisievietem.lv в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией гинекологов и специалистов по родам начинает серию статей «Гормоны в жизни женщины». Из них можно будет больше узнать о сексуальности и здоровье женщины на разных возрастных этапах и в разные моменты жизни.


В этой статье коротко о гормонах, которые играют важную роль в жизни женщины - эстрогенах, прогестероне, фолликулостимулирующем гормоне, пролактине, а также о мужских гормонах андрогенах.


Обаятельная и любящая. Эстрогены
В те моменты, когда женщина становится особенно обаятельной и очаровательной, вероятнее всего, это происходит благодаря ее женским гормонам эстрогенам, а особенно эстрадиолу (E2 или 17-бета эстрадиолу), которые выделяют функционирующие яичники. Термин эстроген образовался от слов oestrus, что по-гречески значит «страсть, возбуждение, течка, безумие», и genus - «создавать».


Этот гормон обеспечивает женщинам хорошее настроение, память, остроту мышления, нормальное кровяное давление, здоровый сон, красивые волосы, крепкие ногти, молодо выглядящую кожу и крепкие кости, расположение естественной жировой ткани по женскому принципу - на груди и на бедрах, активный обмен веществ и женственность. Если эстроген выделяется в оптимальных количествах, его можно считать и натуральным средством для похудения.


В течение цикла самого высокого уровня эстрадиол достигает во время овуляции - природа позаботилась о том, чтобы в эти фертильные дни женщина была особенно очаровательной и страстной. Оптимальный уровень эстрадиола способствует зачатию - матка выделяет цервикальную слизь, обеспечивая подвижность сперматозоидов, подготавливает внутренний слой матки (эндометрий) в ожидании оплодотворенной яйцеклетки.


Но для того, чтобы в организме была гармония, эстрадиол должен быть уравновешен другими гормонами. Так, например, если эстрадиол начинает чрезмерно доминировать в гормональном оркестре, это может вызвать отеки, проблемы с венами, боль в груди, в матке могут появляться миомы и аденомиозы, когда эндометрий находится не только в полости матки, но и в ее мышечном слое, то есть в стенке матки.


При наступлении менопаузы уровень эстрадиола в женском организме понижается, и это влияет на кожу, волосы, кости, мозг, мышление, сон и кровяное давление. Чтобы его компенсировать, врачи нередко рекомендуют женщинам рассмотреть возможность применения гормонозаместительной терапии или ГЗТ.


К беременности готова. Прогестерон
Термин прогестерон произошел от слов про - «для» и гестация - «беременность». Этот гормон во второй половине каждого цикла после овуляции выделяет сформировавшееся в яичнике желтое тело, чтобы подготовить слизистую оболочку матки к возможной беременности. Она начинает лучше снабжаться кровью, становится более теплой и готова принять оплодотворенную яйцеклетку. Если наступает беременность, организм начинает выделять уже повышенные дозы

прогестерона, чтобы сохранить беременность. С помощью прогестерона яичники отправляют сообщение и командному пункту всех гормонов в мозгу - гипофизу, сообщая о том, что в созревании новой яйцеклетки сейчас нет нужды. Если беременность не наступает, эта прогестероновая информация действует примерно 14 дней, если наступает - то больше.
Природа устроила так, что прогестерон стимулирует аппетит и способствует более экономному расходу накопленных резервов. В древние времена нашим праматерям часто грозил голод - выживали те, чей организм во время беременности и незадолго до ее наступления становился более прожорливым и экономным, именно поэтому после овуляции, во второй половине цикла, у женщин увеличивается аппетит, а обмен веществ замедляется.


Эффекты прогестерона многие женщины чувствуют во второй половине цикла как предменструальный синдром, или ПМС, - аппетит повышается, хочется шоколада, наблюдается задержка жидкости в тканях, может вздуваться живот, можно быть эмоциональная тревожность, усталость, нервозность, головные боли, проблемы с кровяным давлением и другие странные ощущения в теле.


В женском организме прогестерон должен находиться в равновесии с эстрадиолом. Если не хватает прогестерона, яичники выделяют слишком много эстрадиола. Это способствует чрезмерному росту внутреннего слоя матки (эндометрия) или гиперплазии, возникают проблемы с венами, появляются отеки, болезненные и тяжелые менструации с усиленным кровотечением, а также повышается риск развития рака эндометрия (слизистой оболочки матки).


Если в организме слишком много прогестерона, у женщины могут быть нарушения менструального цикла, сильные головные боли, чувство усталости, частая смена настроения, даже депрессия, обострения аллергических реакций, вздутие живота, ухудшение зрения и понижение кровяного давления.


Новости с командного пункта. Фолликулостимулирующий гормон
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) выделяет гормональный командный пункт в мозге - гипофиз. Он передает яичникам сообщение о том, что нужно выращивать фолликулы и готовиться к овуляции. Гипофиз выделяет этот гормон, реагируя на пониженный уровень эстрадиола в крови. В свою очередь, прогестерон уменьшает выделение ФСГ.


Еще за 10 - 15 лет до наступления менопаузы в яичниках заметно уменьшается количество половых клеток, и уровень как эстрогенов, так и прогестерона циклически не увеличивается, гипофиз посылает все больше ФСГ. Начинаются характерные для пременопаузы изменения: могут быть нарушения менструального цикла, эпизодические приливы, возможны повышение кровяного давления, бессонница, а также боли в суставах.


Для кормления грудью. Пролактин
Пролактин - это гормон кормления грудью, который производит гипофиз и который способствует выделению молока. До тех пор, пока женщина кормит ребенка грудью, этот гормон может задерживать овуляцию и менструацию. Поэтому появилось мнение, что кормление грудью не позволяет забеременеть, пока не восстановились менструации. Однако на 100 % полагаться на этот эффект нельзя. Может случиться так, что цикл восстановился, овуляция произошла, но менструаций нет, потому что женщина уже зачала следующего ребенка.


Пролактин может способствовать и усилению аппетита, и накоплению резервов, однако повышение уровня пролактина не может являться оправданием значительного увеличения веса - это все-таки чаще всего связано с количеством еды и небольшой физической активностью в повседневной жизни.


Уровень пролактина может повышаться и с возрастом или во время климакса, а также при наличии большого стресса или тяжелых тренировок. Некоторые медикаменты и опухоль гипофиза (аденома гипофиза) также могут вызвать повышение уровня пролактина.


Мужественное в женщине. Андрогены
Андрогены (от греческих слов andros - «мужчина» и genos - «создавать») - это целая группа стероидных (половых) гормонов, отвечающих за мужские признаки. Самым известным и сильным из них является тестостерон. Несмотря на то, что у женщин уровень андрогенов значительно ниже, чем у мужчин, они имеют большое значение в общем звучании гормонального оркестра. Особенно потому, что по своей структуре они похожи на женские гормоны эстрогены, и в определенных обстоятельствах могут в них превращаться. Так, например, если в крови тестостерона слишком много, чтобы регулировать гормональный баланс, то в организме начинает усиленно производиться эстроген, и наоборот.
Андрогены начинают усиленно работать в подростковом возрасте - повышается либидо, активнее работают потовые железы. У подростковых прыщей и волос, которые быстро становятся сальными, вероятнее всего, существует прямая связь с повышением уровня андрогенов.


Так, например, если тестостерона недостаточно, у женщины понижается либидо и желание сексуальной активности, появляется слой подкожного жира на животе, подбородке и руках, уменьшается мышечная масса, появляется усталость, быстрая раздражительность, иногда даже депрессивное настроение.


Если у женщины повышен уровень андрогенов, то у нее волосы становятся более жирными, активнее работают сальные железы в коже и чаще наблюдаются прыщи. Усиленно растет волосяной покров на теле, особенно в нехарактерных для женщины местах, например, на лице, груди, средней линии живота, ноги тоже становятся более волосатыми. Андрогены могут повлиять на корешки волос - волосы становятся более тонкими и выпадают, вызывая облысение или алопецию. Если уровень андрогенов чрезмерно повышен, у женщины понижается голос, увеличивается сексуальная активность. У женщины может измениться менструальный цикл, менструации становятся нерегулярными или даже пропадают, может наступить бесплодие.


Что делать?
Если самочувствие и различные проявления заставляют думать о том, что уровень какого-либо гормона понижен или повышен, или наблюдается полный их дисбаланс, совет опять один - посетить своего семейного врача или гинеколога, возможно, необходима консультация специалиста. Да, утрата гормонального баланса может вызвать и небольшие, и серьезные проблемы со здоровьем, но главное, что это поправимо! Первый шаг - нужно пойти к врачу!


Вопрос врачу на интересующие вас темы можно задать и на портале www.tikaisievietem.lv, где в форме вопросов и ответов можно получить информацию о здоровье женщины на различных возрастных этапах, в т.ч. о сексуальности, вопросах бесплодия, ежедневной контрацепции, контрацепции после родов, контрацепции для курильщиц, раке шейки матки, менопаузе, остеопорозе и других темах, касающихся здоровья женщины.

 

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