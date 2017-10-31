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Школьников Елгавы приглашают отобразить в своих творческих работах видение Рижского порта

Алина Козловска, координатор конкурса 31.10.2017. 17:45   Печатать
С целью ознакомить молодежь с деятельностью Рижского порта, значением порта в городе, а также, чтобы предоставить обзор возможностей профессиональной карьеры в Рижском порту, Управление Рижского свободного порта (УРСП) объявляет конкурс творческих работ среди школьников - «Порт для города».

 


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Участвовать в конкурсе «Порт для города» может любой, кто имеет отношение к латвийскому государству, кто учится в учреждении среднего образования в 5.-9. или 10.-12. классе, а также любой воспитанник среднего специального образовательного учреждения и профессионального учреждения, в том числе из образовательных учреждений, находящихся за пределами государства.

 

Школьники приглашаются для участия в конкурсе индивидуально, предлагается подготовить творческую работу на тему, которая отображает порт - как часть городского пейзажа (например, корабли/маяки/техника для транспортировки грузов в городе и др.) или порт, как часть повседневности человека (например, портрет работника порта, изображение недавнего круиза и др.)


В зависимости от представляемого класса, для школьников предлагаются разные правила участия в конкурсе:
• ученики 5.-9. классов приглашаются сдавать рисунки, созданные в свободной технике или собственноручные фотографии с упомянутой тематикой и творческое эссе на 1800 знаков, с сочинением о работе;
• ученики 10.-12. классов приглашаются смонтировать 2-5 минутный ролик или слайд-шоу из фотографий на одну из упомянутых тем. В качестве техники можно использовать смартфон, или, если доступна, профессиональную видеотехнику.

 

«Крупнейший порт Латвии, Рижский порт, уже 817 лет является неотъемлемой частью столицы и его пейзажа, а также занимает десятую часть территории Риги. Рижский порт динамичный, разнообразный и настолько разный, что начинается у морских ворот, где заботится о безопасном заходе каждого корабля в устье реки Даугава или, возвращении в море, Рижский порт - это портовые маяки и молы, это лоцманские катера, буксиры, ледоколы, это предприятия и терминалы Рижского порта, которые каждый день целенаправленно работают, перегружая получаемые в порту грузы, которые по морским или наземным путям отправляются дальше по всему миру, это люди, которые работают в порту. Посредством конкурса мы приглашаем молодых людей предложить свое видение Рижского порта, увековечив его на фотографиях, видео или рисунках, наряду с этим лучше узнать жизнь и ритм работы порта», рассказывает руководитель общественных отношений УРСП Лиене Озола.

 

Для первых 50 школьников, которые запишутся для участия в конкурсе, будет организована экскурсия по Рижскому порту. Они смогут пользоваться техникой для фото и видео съемки, если это пригодится для изготовления работы, а также смогут получить ответы на волнующие вопросы о деятельности УРСП.

 

Каждую работу будут оценивать организаторы конкурса, отдельное внимание уделяя оригинальности, качеству работы и соответствию требованиям. Лучшие работы пройдут во второй тур, а именно, работы будут опубликованы для голосования в социальных сетях Facebook и Instagram (отдельно работы учеников основной школы и средней школы), чтобы сразиться за главные призы - планшет Apple Ipad 9.7 для ученика основной школы и ноутбук Apple Macbook Air 13 для ученика средней школы. Автор работы, которая получит наибольший отклик в социальных сетях в каждой категории, получит первое место и упомянутый приз, в свою очередь обладатели второго и третьего места в каждой категории, получат поощрительные призы от УРСП.

 

Каждую присланную работу, которая по оценке организаторов наберет не меньше 4 пунктов, можно будет увидеть на публичной выставке (время и место выставки - будут уточнены).

 

Школьники могут записаться для участия в конкурсе до 10. ноября этого года на сайте конкурса http://ostapilsetai.lv/, в свою очередь работы нужно подать до 27. ноября. Голосование будет проходить с 4. по 11. декабря, когда будут объявлены победителя конкурса.

 

Дополнительная информация:
Более подробную информацию о деятельности Рижского свободного порта и прошлых конкурсах можно получить, посетив страничку конкурса на Facebook https://www.facebook.com/OstaPilsetai, а также сайт Рижского свободного порта www.rop.lv и страницу Рижского свободного порта в социальной сети facebook.com/rigasbrivosta.

 

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