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Новая европейская регула о защите данных затронет всю Латвию

Кришьянис Цауне 20.10.2017. 11:11   Печатать
25 мая 2018 года на всей территории Европейского союза (ЕС) вступит в силу регула об Общей защите данных (General Data Protection Regulation - GDPR), целью которой является борьба с необоснованным использованием и утечкой личных данных, об этом информирует латвийское предприятие информационных технологий "Squalio".

 


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"Понятие "данные физического лица" имеют очень широкое определение. В основном, это все данные, которые имеют отношение к идентифицированию или процессу идентификации физического лица. Например, если у предприятия есть база данных клиентов, отзывов или анкет с предложениями, данные программы лояльности клиентов, письма электронной почты, фото, видео с камер наблюдения, или CV работников предприятия, значит данное предприятие имеет отношение к новой регуле," объясняет Элина Гирне, ведущий юрист "Squalio".

 

Предприятию необходимо осознавать свои риски и доступный объём данных физических лиц. Очень важно, не только правильно их хранить, но и определить кому они доступны. Необходимо отметить, что размер штрафа за несоблюдение регулы об Общей защите данных весьма ощутим - до 20 миллионов евро, или 4% от оборота компании. Кроме того, если предприятие является международным, тогда данный штраф применяется к обороту всей группы компаний.

 

"Государственная инспекция данных рекомендует предпринимателям, которые ежедневно занимаются обработкой личных данных, провести оценку ситуации, с целью выяснить, какая информация находится в ведении предприятия, как предприятие получает данные и кому передает. В общей регуле по защите данных 99 статей, таким образом все изменения и их влияние на предприятие, организацию и работу государственных структур трудно прогнозировать," рассказывает Дайга Авдеянова, директор Государственной инспекции данных.

 

Чтобы облегчить работу предприятий с приведением в порядок документации, "Squalio" подготовил бесплатный пакет юридических документов с необходимыми шаблонами документов, оформленными в соответствии с требованиями регулы Общей защиты данных. С данными шаблонами документов можно ознакомиться и скачать на странице: www.gederts.lv.

 

Как подчеркнул госсекретарь министерства юстиции Райвис Кронбергс, "регула Общей защиты данных затронет почти каждого жителя Латвии и Европы. Уже сейчас предприятия стран Скандинавии и Восточной Европы занимаются активной разработкой планов по введению, не оставляя это на последний момент. Похвально и то, что в Латвии предприятия частного сектора заботятся об информировании населения и предлагает различные руководства, которые помогут оперативно подготовиться к ожидаемой регуле."


Больше информации о том, что такое регула Общей защиты данных и что её введение означает для всех жителей Латвии, можно узнать из этого видео .

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