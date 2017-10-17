"Страхование PCTA позволяет поставщикам профессиональных услуг уберечь себя от непредвиденных финансовых убытков, которые потенциально могут возникнуть у клиентов или других лиц из-за ошибки или небрежности. Задача страховщика в том, чтобы предложить самую подходящую услугу, точно соответствующую специфике каждой профессии, - пояснила Виктория Антропова, руководитель управления собственности и специальных продуктов страхового общества BALTA (группа PZU), отмечая, что спрос на эту услугу продолжает расти и в Латвии. - Каждый год растет число выданных полисов, расширяются покрытие и территории действия страховки. Согласно латвийскому законодательству, страхование PCTA в данный момент обязательно для представителей 14 профессий, и каждый год этот список пополняется".



Лечащие лица страхуются в добровольном порядке, возмещения чаще всего выплачиваются за некачественные стоматологические услуги

Хотя для лечащих лиц страхование PCTA в Латвии больше не обязательно, спрос на него высок. Более того, лечащие лица сами могут установить желаемый лимит ответственности за ущерб, причиненный здоровью и жизни, а также за моральный ущерб. По данным BALTA, чаще всего возмещения выплачиваются за некачественные стоматологические услуги.



Бухгалтеры выбирают десятикратную ответственность

С июля этого года страхование PCTA обязательно для внештатных бухгалтеров. Хотя установленный в законе "О бухгалтерии" минимальный лимит ответственности составляет 3000 евро, опыт свидетельствует, что бухгалтеры относятся к страхованию особо внимательно, выбирая значительно более высокие лимиты. По данным BALTA, средний лимит ответственности для поставщиков бухгалтерских услуг составляет 33000 евро, а среднее возмещение в этом сегменте - 1630 евро. Чаще всего возмещения выплачиваются из-за штрафов, связанных с выплатой налогов, недекларированием наличных сделок и ошибочными платежами.



В отрасли ИТ лимиты ответственности достигают миллионов евро

Местные ИТ-специалисты пользуются очень высоким спросом на рынке труда, а в 90% случаев они оказывают услуги программированию международным компаниям. В Латвии в отрасли ИТ страхование PCTA не обязательно, и приобретают его в основном те, кому оно необходимо согласно договору, заключенному с иностранным заказчиком. Обратим внимание, что лимиты ответственности в этой отрасли очень высоки - начиная от миллиона евро.



В строительстве среднее возмещение достигает почти 20 тыс. евро

В отличие от отрасли ИТ, для специалистов по строительству страхование PCTA в Латвии обязательно. Лимит ответственности указан в правилах Кабинета министров и зависит от затрат на строительные работы либо от суммы договора за оказание услуг. Средний лимит ответственности страхования PCTA для специалистов по строительству, который выбирают клиенты BALTA, составляет 147 тыс. евро, среднее выплаченное возмещение - почти 20 тыс. евро.

Чаще всего убытки возникают из-за технического несоответствия проектов требованиям регулирующих строительство нормативных актов и технических правил, а также из-за несоблюдения требований противопожарной безопасности и неточных чертежей.



Специалисты по безопасности труда чаще всего ошибаются в оценке рисков окружающей среды

Для специалистов по охране труда страхование профессиональной ответственности также обязательно. Минимальный лимит ответственности для компетентного специалиста по охране труда составляет 14230 евро, для организации - 28458 евро. Представителям этой профессии страхование возмещает штрафы, наложенные за ошибки. По данным BALTA, чаще всего заявки на возмещения в этом сегменте поступают за некачественную и необъективную оценку рисков рабочей среды, а среднее возмещение составляет 860 евро.



Для юристов и присяжных адвокатов страхование добровольное, для присяжных судебных исполнителей - обязательное

Для юристов и присяжных адвокатов страхование PCTA не обязательно, и они могут приобретать его в добровольном порядке. В свою очередь для администраторов неплатежеспособности и присяжных судебных исполнителей PCTA обязательно, а лимит ответственности составляет от 40 до 72 тыс. евро. До сих пор самое крупное возмещение, которое выплатило BALTA представителям этой профессии, составило 13 тыс. евро.



Это только некоторые из популярных в Латвии сфер и профессий, в которых сейчас наблюдается увеличение спроса на страхование профессиональной ответственности. Хотя оно обязательно для представителей лишь нескольких профессий, каждому следует самостоятельно оценить и продумать, насколько ответственно было бы застраховать свой профессионализм.