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Голубь: символ мира или летающая крыса?

Борис Заэзерский 05.10.2017. 11:32   Печатать
  Голуби обитают возле человеческого жилья. Многим людям эта птица нравится, их считают милыми, а некоторые даже употребляют в пищу и т.д. Но многие голубей называют "летающими крысами". Ведь эти милые птахи - переносчики более 90 возбудителей различных заболеваний. Хотя опасны для человека только 7-10, но и этого достаточно (туберкулез, рожа, орнитоз, энцефалит, сальмонеллез, туляремия, токсоплазмоз, птичий грипп...).

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Способность разносить инфекцию связана с образом жизни голубей: их основная кормовая база тесно связана с человеческой жизнедеятельностью. Они часто ищут пищу в городских помойках, скапливаются огромными стаями на площадях, поэтому и перенести человеческую заразу могут легко. При этом сами болеть не будут, но переносить возбудитель из пункта А в пункт Б - легко. Кроме того, голуби разносчики клопов, блох, клещей и других паразитов.

 

Сизые голуби, живущие в городах, могут делать кладки яиц и выводить птенцов до 7 раз в год. Голубь за год оставляет на асфальте, зданиях, памятниках города до 12 кг помета, который разъедает поверхность сооружений. В нашем городе кормить голубей запрещено, есть соответствующее решение Елгавской думы.


   ... Мы почти в каждом дворе видим бабушек, кормящих голубей. Ежедневно они крошат им хлеб и рассыпают зерно, собирая целые стаи.

Расположить последовательности

Комментарии:

Контра. 06.10.2017. 08:46:26
какие голуби ! ?
люди от голода еле ноги таскают и голубей просто жрут, на радость думе.
! 05.10.2017. 12:12:32
Спасибо за информацию -
"В нашем городе кормить голубей запрещено, есть соответствующее решение Елгавской думы".
Теперь знаю как бороться с "кормильцами" из окон.

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