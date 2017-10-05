Способность разносить инфекцию связана с образом жизни голубей: их основная кормовая база тесно связана с человеческой жизнедеятельностью. Они часто ищут пищу в городских помойках, скапливаются огромными стаями на площадях, поэтому и перенести человеческую заразу могут легко. При этом сами болеть не будут, но переносить возбудитель из пункта А в пункт Б - легко. Кроме того, голуби разносчики клопов, блох, клещей и других паразитов.

Сизые голуби, живущие в городах, могут делать кладки яиц и выводить птенцов до 7 раз в год. Голубь за год оставляет на асфальте, зданиях, памятниках города до 12 кг помета, который разъедает поверхность сооружений. В нашем городе кормить голубей запрещено, есть соответствующее решение Елгавской думы.



... Мы почти в каждом дворе видим бабушек, кормящих голубей. Ежедневно они крошат им хлеб и рассыпают зерно, собирая целые стаи.