Самое существенное изменение в правилах предусматривает, что в помещениях, где используются газовые аппараты мощностью свыше 50 кВ, должны быть установлены детекторы, сигнализирующие об утечке газа. Это правило независимо от мощности устройства нужно соблюдать и в том случае, если газовое устройство находится в цокольном этаже здания или в подвале. Детекторы утечки газа могут своевременно выявить утечку газа как в жидком, так и в естественном агрегатном состоянии, когда газ легче воздуха и накапливается под потолком помещения. Поскольку утечка пропана, метана и бутана очень взрывоопасна, данное правило способствует повышению уровня безопасности на публичных объектах. В случае утечки газа люди должны звонить в газовую аварийную службу по телефону 114.

Выбирая наиболее подходящий детектор газа, ответственное лицо должно обратить внимание на то, чтобы соответствующее устройство было маркировано отметкой "CE", и зафиксировать, для какого газа (пропана или бутана) оно предусмотрено. Если возникают сомнения в том, что выбранное устройство соответствует требованиям нормативных актов, или недостаточно информации о том, как правильно установить детектор, ответственному лицу желательно проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

Также правила предусматривают, что до 1 сентября текущего года ответственные лица на объектах должны ввести изменения и дополнения в инструкции по противопожарной безопасности в соответствии с требованиями правил КМ № 238 "Правила противопожарной безопасности". Право разрабатывать противопожарную инструкцию, проводить инструктаж по противопожарной безопасности, практические занятия, проверку пожарных гидрантов и внутреннего водопровода для пожаротушения имеет лицо, получившее образование по противопожарной безопасности или прошедшее обучение в сфере тушения пожаров.

Дополнительно с 1 сентября этого года вступит в силу требование одновременно с проверками сопротивления электроинсталляций проводить и проверку контактных соединений электроинсталляций с использованием термокамеры. Замеры должны выполняться вместе с проверками электроинсталляции, и по результатам проверки должен быть оформлен акт.

"Принятые в 2016 году «Правила противопожарной безопасности» действуют уже почти год, но совсем скоро нам придется считаться с теми изменениями и дополнительными требованиями, которые в соответствии с новыми правилами будут действовать с 1 января 2017 года. Со вступлением этих норм в силу увеличится безопасность на публично доступных объектах и в учреждениях», - отметил председатель правления Латвийской ассоциации противопожарной безопасности Илгвар Церис.



Латвийская ассоциация противопожарной безопасности - это профессиональная общественная организация в Латвии, цель которой состоит в том, чтобы содействовать коммерческой деятельности ее членов, сотрудничеству между ними и профессиональному развитию, защищать и представлять правовые, хозяйственные и экономические интересы своих членов и всей отрасли в муниципальных и государственных органах.

Илгвар Церис,

Председатель правления общества „Латвийская ассоциация противопожарной безопасности"