Рута Ванагайте является автором нескольких книг. Книга «Наши» - книга об участии простых литовцев в массовых расстрелах евреев во время Холокоста. Книга вышла в январе 2016 года на литовском языке в издательстве Alma littera (Вильнюс) и стала бестселлером.



Книга Р. Ванагайте "Наши" - не для каждого. Она рассказывает об убийцах и убитых. О литовцах и евреях. И не только! О том, как простые люди смогли стать убийцами, как одни люди ходили расстреливать других людей и детей, просто, как на обычную работу. Рассказывает о реальных фактах. В книге используются только литовские источники и материалы - архивы, свидетельства очевидцев. Это очень важная тема. Когда создаются подобные условия, причём в любой цивилизованной стране, всё может повториться только ещё в более чудовищных масштабах.



«К сожалению, официальная Литва меня не очень хочет знать, меня не приглашают на конференции, не приглашают в школы, ни на какие мероприятия в Литве, - рассказывает Рута Ванагайте. - У нас все еще остается нарратив, что евреев убивала горстка выродков, которые сотрудничали с нацистами, а вся остальная, большая, Литва, наши предки и родственники - ни при чем. Германии понадобилось 50 лет, чтобы там признали вину простых немцев, обычных людей. Литве на это понадобится еще 20-30 лет, в этом я убеждена.»



Встреча с Рутой Ванагайте состоится в "Колокольном зале" гостиницы "Jelgava" 6 мая с 13.00 до 15.00 часов. Вход по пригласительным билетам. Заказ билетов по телефону 29694194.