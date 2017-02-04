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Новый порядок лечения гепатита С

Кристап Каугурс 04.02.2017. 16:30   Печатать
Новый год начался с изменений в сфере лечения пациентов с гепатитом С - в дальнейшем к пациентам с 1-м и 4-м генотипом гепатита С будет применяться только терапия нового поколения, или безинтерфероновая.

Препараты для лечения пациентов с гепатитом С компенсируются в полном объеме с 1 января 2016 года, тем не менее, до сих пор часть больных продолжает получать лечение путем комбинированной терапии, в состав которой входит интерферон. В нынешнем году ситуация изменилась, и пациенты, у которых диагностирован гепатит С 1-го и 4-го генотипов и болезнь прогрессировала до фиброза печени 3-й или 4-й стадии (F3, F4), будут получать лечение с помощью новейшей безинтенфероновой терапии, которая в течение года уже доказала свою эффективность.


В настоящее время на латвийском рынке доступны два медикамента нового поколения, которые производят такие признанные кампании, как Abbvie и MSD. Решение о том, какой из этих препаратов следует назначать каждому отдельному пациенту, решает врачебный консилиум. Правда, денег есть столько, сколько есть, поэтому в данный момент приятная новость касается только пациентов с гепатитом С 1-го и 4-го генотипов, у которых прогрессирование заболевания дошло до фиброза печени 3-й или 4-й стадии. Это значит, что у человека крайне серьезное повреждение печени - у него уже имеется цирроз или фиброз быстро прогрессирует в цирроз печени, и терапию он должен получить как можно скорее.


«При назначении лечения определяющими факторами будут степень фиброза, трансплантация органов, почечная недостаточность, когда уже проводится гемодиализ», - говорит замдиректора Латвийского центра инфектологии Велга Кюсе. Она добавляет, что пациенты, которым до 31 декабря 2016 года была назначена комбинированная терапия с интерфероном, продолжат получать такое лечение до конца курса терапии.
Пациенты, у которых дагностирован гепатит С 2-го и 3-го генотипа, продолжат получать уже известную терапию - с пегилированным интерфероном и рибаривином, в том числе и те, у кого заболевание прогрессировало до фиброза печени 3-й и 4-й стадий. К сожалению, новые медикаменты для лечения пациентов с гепатитом С данных генотипов на рынке Латвии до сих пор не доступны.


Следует отметить, что лечение пациентов с гепатитом С 1-го или 4-го генотипов в 1-й или 2-й стадии фиброза в настоящее время не ведется вообще. К сожалению, данные статистики неутешительны - вместе с людьми, не получающими лечение, ежегодно растет число вновь зараженных, что увеличивает риски инфицирования для общества в целом.


Гепатит С является серьезной проблемой для здравоохранения Латвии, а вероятность заражения остается относительно высокой даже для людей, не входящих в группу риска. Ежегодно в Латвии число новых пациентов растет примерно на 5%.


Гепатит С - это заболевание печени, которое вызывается вирусом гепатита С. Попав в кровоток, он инфицирует клетки печени, что в будущем приводит к серьезным повреждениям этого органа, может привести к циррозу печени и даже к раку. Заразиться гепатитом С может любой человек, но эта болезнь полностью излечима и после выздоровления риск инфицирования других людей исчезает.


В обществе существует ошибочное представление о том, что заразиться гепатитом С возможно только через инъекции наркотиков и незащищенный половой акт; но инфицирование случается также в ходе получения некачественных инвазивных услуг, например, при нанесении татуировки, во время маникюра или педикюра.
Ежегодно в Латвии вирус гепатита С в крови обнаруживается у более чем 1000 человек.

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