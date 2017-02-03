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Дерматолог: «В Латвии началась эпидемия рака кожи»

Инесе Лукашевска 03.02.2017. 11:04   Печатать
4 февраля во всем мире будет отмечаться Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, задача которого - привлечь внимание общества к борьбе со злокачественными опухолями. Один из ведущих дерматологов Латвии, руководитель Derma ClinicRiga д-р Раймонд Карлс подчеркивает: "С каждым годом в Латвии увеличивается число людей, которым ставится диагноз рака кожи, который уже на протяжении многих лет занимает первое место среди всех видов онкологии. К сожалению, в настоящий момент ситуация настолько катастрофична, что можно уверенно утверждать - Латвия стоит в самом начале эпидемии рака кожи".

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Новейшие данные ведущих европейских исследователей в области онкологических заболеваний кожи, которые были представлены на состоявшейся в Берлине ежегодной конференции EADO (European Academy of Dermato-oncology), показывают, что ситуация в области рака кожи драматично ухудшилась во всей Европе. Если еще двадцать лет назад средний возраст пациентов с раком кожи составлял 75-79 лет, то в настоящее время наибольший удельный вес пациентов наблюдается в возрасте от 45 до 49 лет. Это означает, что всего за двадцать лет группа людей, у которых рак кожи выявляется чаще всего, стала на 30 лет моложе.


Мрачные перспективы рисует и одно из старейших медицинских учреждений мира - Институт Роберта Коха, который подсчитал, что в ближайшие 18 лет заболеваемость раком кожи возрастет на 72%.


Как подчеркивает руководитель Derma ClinicRiga д-р Раймонд Карлс, ситуация в Латвии уже многие годы катастрофична. По числу заболевших рак кожи занимает первое место среди всех видов злокачественных опухолей. Только в 2015 году рак кожи был диагностирован 1326 новым пациентам (данные Центра контроля и профилактики заболеваний). Как отмечает эксперт, хотя виды опухолей кожи бывают разными, представляя большую или меньшую потенциальную опасность, наиболее губительная их разновидность - меланома - может в прямом смысле убить человека в течение полугода.


"В настоящее время основательно пересматривается стратегия, как скорее обнаружить опухоли кожи. Известный с 1985 года алгоритм ABCDE для признаков меланомы в современных условиях теряет свое значение. Одна из тактик на сегодняшний день - распознавание "гадких утят". Поэтому все важнее, чтобы представители всех профессий, которые имеют дело с осмотром кожи - семейные врачи, дерматологи, косметологи и косметики, подологи, массажисты и парикмахеры - умели диагностировать рак кожи", - поясняет председатель правления общества Дерматологи против рака кожи д-р Раймонд Карлс.


Одновременно эксперт подчеркивает, что для спасения жизни человека решающее значение имеет то, чтобы он своевременное оказался в поле зрения дерматолога и, если необходимо, онколога, однако пациенты этому не всегда следуют не столько по финансовым причинам, сколько из-за психологического барьера и страха.


"Нередко пациенты не обращаются к врачу своевременно, опасаясь услышать диагноз "рак", а также из-за ряда предположений, например, длинные очереди, тяжелый микроклимат, пережитое в центре онкологии или диагноз как летальный исход. Поэтому при учреждении Derma ClinicRiga мы думали о том, как создать специализированную дерматологическую клинику, где на пациента со всех сторон не давит аура болезни и депрессивность, ведь недаром говорят: "Рак любит пессимистов".

 

Также пациентов часто удручают длинные очереди и ожидание результатов анализов, поэтому, открывая клинику, нашей целью было создать место, где доступен полный спектр ухода (получения услуг) - от дерматолога и иммунолога до онколога, который проводит операции и следит за пациентом в послеоперационный период. Должен отметить, что подобная клиника, которая специализируется на ранней диагностике рака кожи и его лечении, в настоящее время в Латвии всего одна", - подчеркивает д-р Раймонд Карлс.


Виды опухолей кожи
Самой опасной опухолью кожи является меланома, но численно самая распространенная опухоль среди жителей Латвии - базалиома. Меланома возникает из синтезирующих пигмент клеток, поэтому эта опухоль имеет цвет, в свою очередь базалиома - новообразование цвета кожи. Быстро растущая меланома способна убить человека в течение полугода.


Факторы риска меланомы
Факторы риска меланомы: I-III фототип кожи - 1,4; веснушки - 2,0-3,0; голубые глаза - 1,6; рыжие волосы - 2,4-4,0; солнечные ожоги в течение жизни - 2,0-3,0; количество образований на коже >100 - от 3,1 до 16,5 раза.

Расположить последовательности

Комментарии:

Где наш чудесник? 03.02.2017. 14:00:21
Спасти нас может только Святой Валдис. Пора его уже вызывать из Брюсселя.
Злыдень 03.02.2017. 12:31:59
Кризис жанра?Хватит людей пугать.

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