

Грипп - это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, поэтому вылечить его при помощи антибиотиков невозможно. Если заболевание вирусом констатировано клинически, а именно после проведения анализов, семейный врач выписывает противовирусные рецептурные медикаменты.

Однако, если анализы не проводились, а симптомы, как например: лихорадка, озноб, головные и мышечные боли, сухой кашель, боль в горле и слабость свидетельствуют о признаках гриппа, останьтесь дома и по рекомендации врача начинайте лечение. В таком случае следует принимать препараты, уменьшающие симптомы гриппа. В аптеках, как правило, они продаются без рецепта в виде простых и растворимых таблеток, капсул, растворимых порошков, а также капель.

Каковы преимущества противогриппозных препаратов?

Главным образом они позволяют уменьшить симптомы заболевания: понижают температуру, облегчают дыхание, уменьшают боли в горле, снимают головные боли, в результате чего улучшается состояние здоровья больного. Это способствует и более скорому выздоровлению, сокращая время болезни на один или даже два дня. Также, своевременно начав лечение при помощи лекарств, можно избежать серьёзных осложнений, например, воспаления лёгких.

Каким должен быть состав противогриппозных препаратов?

Выбирая, например, растворимые порошки или таблетки при гриппе, необходимо обратить внимание на то, имеется ли в составе несколько активных веществ, оказывающих комплексное воздействие на определённые симптомы заболевания, тем самым их уменьшая. Так, например, парацетамол облегчит боли и понизит температуру тела при лихорадке. Фенилэфрина гидрохлорид или псевдоэфедрина гидрохлорид уменьшает отёк слизистой носа и соседних полостей, облегчая дыхание.

В свою очередь, аскорбиновая кислота, добавленная в состав лекарств, поможет компенсировать недостаток в организме витамина C, который может быть растрачен на начальной стадии гриппа.

Важно помнить, что при применении комплексных лекарств, уменьшающих симптомы гриппа, нет необходимости в медикаментах, снимающих головные боли и понижающих температуру! В противном случае существует риск превышения рекомендуемой дозы определённого активного вещества, что, в свою очередь, способно спровоцировать нежелательное побочное действие. Однако в случае необходимости можно дополнительно использовать капли для носа или аэрозоль для уменьшения отёка слизистой.

Сосательные таблетки или аэрозоль для горла также будут полезны для снятия болей в горле. Дополнительно можно использовать препараты растительного происхождения, также уменьшающие симптомы заболевания и укрепляющие организм.

Каковы возможные побочные действия?

Как и другие лекарства, те, что уменьшают симптомы гриппа, тоже имеют побочный эффект. Именно по этой причине лекарства необходимо применять с таким интервалом и в таком количестве, как рекомендовал врач или фармацевт. Особую осторожность в отношении дозы применения должны соблюдать родители маленьких детей и пожилые, потому как данные возрастные группы отличатся повышенным риском получения осложнений. Во время беременности и грудного вскармливания применять противогриппозные препараты нельзя!