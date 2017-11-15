Акция протеста пройдет по маршруту от Министерства образования до Кабинета министров. Сбор и стартовый митинг - в 16.00 на старом месте - у Министерства образования.В 16.15 - выход колонны через Бастионную горку к Посольству Франции, потом по бульвару Райня до посольства Германии, затем - по центральной аллее на Бривибас до Кабмина.

С 16.45 до 17.25 - митинг напротив Кабинета министров.Организаторы протеста именовали его "Свет против тьмы! Просвещение против мракобесия!" и призвали участников во время шествия освещать свой путь экранами своих смартфонов, электрическими фонарями и прочими современными световыми приборами.

Напомним, более 10 тысяч человек поставили свои подписи на портале общественных инициатив Manabalss.lv под петицией за сохранение в средних школах Латвии билингвального образования.