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В Риге состоится шествие в защиту билингвального образования

www.mixnews.lv 15.11.2017. 09:56   Печатать
Завтра, 16 ноября, в Риге состоится протестное шествие, посвещенное сохранению в средних школах Латвии билингвального образования.

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Акция протеста пройдет по маршруту от Министерства образования до Кабинета министров. Сбор и стартовый митинг - в 16.00 на старом месте - у Министерства образования.В 16.15 - выход колонны через Бастионную горку к Посольству Франции, потом по бульвару Райня до посольства Германии, затем - по центральной аллее на Бривибас до Кабмина.

 

С 16.45 до 17.25 - митинг напротив Кабинета министров.Организаторы протеста именовали его "Свет против тьмы! Просвещение против мракобесия!" и призвали участников во время шествия освещать свой путь экранами своих смартфонов, электрическими фонарями и прочими современными световыми приборами.

 

Напомним, более 10 тысяч человек поставили свои подписи на портале общественных инициатив Manabalss.lv под петицией за сохранение в средних школах Латвии билингвального образования.

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