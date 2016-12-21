У всех на слуху свежий случай в Кандаве: в среду, 21 декабря, полсотни местных жителей вышли на акцию протеста, возмущаясь состоянием дороги Кандава - Занте. В конце ноября тут был ремонт. И как только температура стала устойчиво плюсовой - машины начали застревать.



Протестующие собрали 50 подписей под письмом в Министерство сообщения с требованием навести порядок, сообщает Latvijas radio. Случай Кандавы особенный потому, что, по уверениям местных автовладельцев, дорога была испорчена именно безграмотным ремонтом.



Работы начались 23 ноября - дорожники начали свозить, уплотнять и выравнивать гравий на уже схваченной морозцем дороге. Ну а во время оттепели свежий слой гравия начал «скользить, как сливки на торте», заявили местные жители. Грунт попросту смыло в канаву.



Опасаясь, что такая же судьба постигнет дорожное покрытие и в других проселках, компания по содержанию государственных дорог Latvijas Valsts ceļi начиная с 20 декабря снизила для транспортных средств разрешенную для перемещения по грунтовкам массу.



На девяти участках дорог введено ограничение массы до 10 т, а на дороге Р109 Кандава - Салдус - до 20 т. С 21 декабря не более 10 т разрешено перевозить по дороге V1037 Лачи - Гароза - Далини.



Предприятие объясняет необходимость ограничений переменчивыми погодными условиями: днем наблюдается оттепель, по ночам - подмораживает. Это заметно ухудшает несущую способность грунтовых дорог. Но, разумеется, важен и фактор многолетнего недофинансирования отрасли.



Latvijas Valsts ceļi поясняет: хотя объем финансирования за последние пять лет и вырос вчетверо, никаких крупных улучшения ожидать не приходится и в будущем году.



«На будущий год запланированы примерно 10 млн. евро на инвестиции в местные государственные автодороги. На эти деньги можно привести в порядок примерно 40 участков дорог местного значения», - признал председатель правления VAS Latvijas Valsts ceļi Янис Ланге.



Министерство сообщения уже изучает возможности передачи отслуживших свое дорог местного значения в руки самоуправлений. Союз самоуправлений считает, что реально перенять 30% таких дорог - по которым не курсирует общественный транспорт, которые не ведут за пределы краевой административной территории.



«Но, конечно, просто передача дороги, без финансирования, ничего не решит», - заявил LTV председатель Рундальской краевой думы Айвар Окманис.



В Латвии протяженность дорог местного значения с грунтовым покрытием составляет свыше 10 тыс. км.