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На Добельском шоссе сбита девочка; вновь крадут автозеркала

Марианна Вагале 03.08.2017. 12:40   Печатать
Сегодня утром, около 8.30 в Елгаве, на Добельском шоссе травмы получила велосипедистка 2003 года рождения.

Девочку на велосипеде сбила автомашина Audi, которой управляла женщина 1978 года рождения. Пострадавшая доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

 

В полицию также поступило несколько заявлений о совершенных кражах. Предположительно в ночь на 2 августа был украден велосипед, припаркованный возле торгового центра по ул.Паста. Владелец оставил его там 1 августа во второй половине дня, а пропажу транспортного средства констатировал в два часа ночи.

 

Вечером 2 августа на ул.Пернавас у женщины со склада магазина кто-то украл телефон SAMSUNG GALAXY A5 и деньги. По факту происшествия начат уголовный процесс.


А в ночь на 3 августа охотники за автозеркалами сняли зеркала заднего обзора с двух автомашин Audi A4 и одного автомобиля Mercedes Benz, припаркованных во дворе домов по ул.Лиела и Пукю.

 

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