Девочку на велосипеде сбила автомашина Audi, которой управляла женщина 1978 года рождения. Пострадавшая доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

В полицию также поступило несколько заявлений о совершенных кражах. Предположительно в ночь на 2 августа был украден велосипед, припаркованный возле торгового центра по ул.Паста. Владелец оставил его там 1 августа во второй половине дня, а пропажу транспортного средства констатировал в два часа ночи.

Вечером 2 августа на ул.Пернавас у женщины со склада магазина кто-то украл телефон SAMSUNG GALAXY A5 и деньги. По факту происшествия начат уголовный процесс.



А в ночь на 3 августа охотники за автозеркалами сняли зеркала заднего обзора с двух автомашин Audi A4 и одного автомобиля Mercedes Benz, припаркованных во дворе домов по ул.Лиела и Пукю.