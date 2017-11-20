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Фермер: «Чрезвычайное положение надо объявить и в Елгавском крае»

Delfi 20.11.2017. 12:18   Печатать
Одному из самых ценных крестьянских хозяйств Латвии «Līgo» в данный момент необходимо, чтобы государство объявило чрезвычайное положение и в Елгавском крае, говорит руководитель хозяйства Янис Винтерс.

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«В последний момент едва-едва успели убрать кукурузу на силос и боремся сейчас с уборкой кукурузы на зерно», - сказал Я.Винтерс, пояснив, что «поля залиты, земля вязкая, мы по уши в грязи, и люди просто измучились на полевых работах». «Дожди идут регулярно, и самоуправление нас гоняет уже с помощью полиции самоуправления за испорченные дороги. Но урожай-то как-то надо доставить до дома», - говорит Я.Винтерс, добавив, что отношение самоуправления работы не облегчает.

 

«Едут, указывают пальцем, фотографируют. Мы уж стараемся хоть что-то сделать, когда заканчиваем работы, например, вытереть асфальт, если он заляпан грязью. Но грязи так много, что все убрать невозможно. Это нереально. Сейчас надо заканчивать уборку урожая. Когда закончим, то дороги за собой приберем», - сказал фермер. Я.Винтерс пояснил, что в сельскохозяйственной отрасли поддержка государства необходима, так как в отличие от других сфер она зависима от капризов погоды.


Правительство решило объявить чрезвычайное положение в сельскохозяйственном секторе в 29 краях (в Латгале, части Видземе и Земгале, в том числе в Аглонском, Балтинавском, Балвском, Циблском, Дагдском, Даугавпилсском, Илукстском, Карсавском, Краславском, Ливанском, Резекненском, Екабпилсском и ряде других краев. Елгавского края в этом списке нет. Чрезвычайное положение в указанных краях будет в силе до конца ноября
Я.Винтерс в 2007 году произвел сенсацию, завоевав 6-е место на легендарном ралли Лиссабон-Дакар. Его крестьянское хозяйство Līgo - одно из крупнейших в Латвии, что по ценности активов ставит Я.Винтерса в список наиболее зажиточных людей страны.

 

 

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