Если бы я сказала, что последние шесть лет были легкими, я бы слукавила. Было тяжело, так как постоянно приходилось сталкиваться с ростом цен - на услуги типографии, на электричество, на услуги почты... До сих пор мы со всем справлялись сами, ведь у нас не было «доброго дяди», который открывал бы для нас свой кошелек. Нередко сотрудники редакции оставались без зарплаты, поскольку главным было доставить газету до почтовых ящиков всех наших читателей. И поэтому в первую очередь хочу сердечно поблагодарить всех, кто все это время был рядом и продолжал работать. Без вас «Новая газета» не продержалась бы столько времени!

Увы, дальше так продолжаться не может - цены опять растут, и очевидно, что издание газеты финансово больше на потянуть. Поэтому принято непростое и болезненное решение - со следующего года «Новая газета» выходить не будет (до Нового года она будет выходить так же, как раньше, - каждую пятницу). Для информации на русском языке останется новостной интернет-портал www.novaja.lv, и, конечно же, мы продолжим помогать жителям Елгавы и окрестностей в решении различных проблем.



Низкий вам поклон, дорогие наши читатели, за доверие, спасибо вам за тепло, которое мы получали, и надеюсь, что вы будете вспоминать о нас добрым словом!

От имени редакции «Новой газеты»,

редактор Инга Карлинская