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В новый год – без «Новой газеты»

Инга Карлинская 20.11.2017. 11:32   Печатать
Уважаемые читатели «Новой газеты»! Подходит к концу шестой год с того дня, как наша команда спасла от закрытия концерном Diena единственную в Елгаве газету на русском языке. Все эти годы мы трудились изо всех сил, чтобы вы получали информацию на родном языке. Поток информации никогда не иссякнет, но...

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Если бы я сказала, что последние шесть лет были легкими, я бы слукавила. Было тяжело, так как постоянно приходилось сталкиваться с ростом цен - на услуги типографии, на электричество, на услуги почты... До сих пор мы со всем справлялись сами, ведь у нас не было «доброго дяди», который открывал бы для нас свой кошелек. Нередко сотрудники редакции оставались без зарплаты, поскольку главным было доставить газету до почтовых ящиков всех наших читателей. И поэтому в первую очередь хочу сердечно поблагодарить всех, кто все это время был рядом и продолжал работать. Без вас «Новая газета» не продержалась бы столько времени!

 

Увы, дальше так продолжаться не может - цены опять растут, и очевидно, что издание газеты финансово больше на потянуть. Поэтому принято непростое и болезненное решение - со следующего года «Новая газета» выходить не будет (до Нового года она будет выходить так же, как раньше, - каждую пятницу). Для информации на русском языке останется новостной интернет-портал www.novaja.lv, и, конечно же, мы продолжим помогать жителям Елгавы и окрестностей в решении различных проблем.


Низкий вам поклон, дорогие наши читатели, за доверие, спасибо вам за тепло, которое мы получали, и надеюсь, что вы будете вспоминать о нас добрым словом!

 

От имени редакции «Новой газеты»,
редактор Инга Карлинская

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Комментарии:

с благодарностью 20.11.2017. 12:11:43
Спасибо за то, что были с нами. Будем продолжать общаться на портале - это хоть что-то позитивное.

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