Наилучшего успеха добился Валентин Котосов (75 кг). Выступая в группе B класса Elita, он завоевал золотую медаль, в финале нокаутировав своего соперника из Риги. Очень хороший результат показал и Даниил Тенчс (69 кг) который стартовал в этом же классе и завоевал бронзовую медаль. Тренер Александр Кнох отметил, что оба спортсмена из Елгавского центра спортивной борьбы - юноши, и это был их дебют в конкуренции взрослых. Молодцы, так держать!

На следующей неделе наши молодые боксеры отправятся на открытый чемпионат Бауски, а 1 декабря сильнейшие спортсмены поедут на международный турнир в Эстонию.