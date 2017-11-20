 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Успешный дебют в конкуренции взрослых

novaja.lv 20.11.2017. 09:19   Печатать
Во время государственных праздников в Риге проходил международный турнир по боксу Rīga Open, в котором участвовали спортсмены из 8 государств. Елгаву на нем представляли боксеры из клуба Juniors и Елгавского центра спортивной борьбы.

Смотреть фото (2)

Наилучшего успеха добился Валентин Котосов (75 кг). Выступая в группе B класса Elita, он завоевал золотую медаль, в финале нокаутировав своего соперника из Риги. Очень хороший результат показал и Даниил Тенчс (69 кг) который стартовал в этом же классе и завоевал бронзовую медаль. Тренер Александр Кнох отметил, что оба спортсмена из Елгавского центра спортивной борьбы - юноши, и это был их дебют в конкуренции взрослых. Молодцы, так держать!

 

На следующей неделе наши молодые боксеры отправятся на открытый чемпионат Бауски, а 1 декабря сильнейшие спортсмены поедут на международный турнир в Эстонию.

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Ноябрь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Ноябрь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā