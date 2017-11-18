«Каждый из нас рождается и живет со своими чувствами к Латвии, и ноябрь для латышского народа - время, когда мы думаем о своих чувствах к стране. Мудро то государство, которое умеет свою историю и опыт заложить в фундамент дальнейшего роста», - сказал, обращаясь к получателям наград и другим присутствующим А.Равиньш.

Юрис Грикис, владелец ООО Marks M, получил «Знак почета» за вклад в развитие предпринимательской деятельности в Елгаве:

«По всей видимости люди оценили то, что я делаю в Елгаве - произвожу матрасы и мебель, обеспечивая рабочие места. Предприятие, хоть и под разными названиями, успешно работает уже с 1988 года. Да, было время, когда у нас трудились 250 человек, но на данный момент экономическая ситуация такая, какая есть, и работой мы можем обеспечить лишь примерно 50 человек. Считаю, что мы стабильно идем своей дорогой и по Латвии, и за ее пределами, так как Nakts mēbeles знают и в мире. В сентябре на предприятии был небольшой праздник - изготовили 50 000 -ный матрас Nakts mēbeles. Наши матрасы и кровати есть и в домах многих елгавчан, чему мы очень рады. Приятно, когда встречаешь в городе человека и он говорит: «Это ты хорошую мебель изготавливаешь?». Правда, немного курьезной кажется убежденность елгавчан, что в своем городе покупать кровать и матрас непрестижно, и это обязательно надо делать в Риге. Тогда они едут в Ригу, выбирают наши кровати и матрасы, а вечером их доставляют прямо с елгавского производства. На мой взгляд, в Елгаве благоприятная среда для развития предпринимательской деятельности, руководство города тоже поддерживает и идет навстречу, потому наша задача работать и развиваться. Снимаю шапку над тем, как в последние годы расцвела Елгава! Особенно признателен за построенные велодорожки, по которым самому приятно ехать».

Александр Кнох, тренер по боксу, получил «Знак почета» за вклад в развитие спорта в Елгаве, вовлечение в спорт молодежи и популяризацию города:

«Мои спортсмены регулярно участвуют в международных соревнованиях, привозя домой медали и кубки, и таким образом имя Елгавы звучит почти по всей Европе. Нас уже знают, и с елгавчанами считаются. Конечно, такие достижения невозможны без серьезного труда и поддержки руководства, что мы очень ценим. В данный момент Елгава может гордиться одним из лучших залов бокса в Латвии, что благоприятно влияет и на достижения в боксе. Я искренне рад, что у меня есть молодежь, которая посвящает свой досуг спорту, тренируется. Бокс - нелегкий вид спорта, так как спортсмену нужно прежде всего работать над собой психологически, и только потом физически. На недостаток воспитанников жаловаться не могу, и в этом году о дополнительной рекламе позаботился латвийский боксер Майрис Бриедис, став чемпионом мира - этот успех пополнил и ряды елгавских боксеров. В настоящее время я тренирую около 40 детей и подростков в возрасте от 9 до 18 лет, и девять из них в этом году завоевали титулы чемпионов страны в своих весовых категориях. Именно в такие моменты я ощущаю наивысшую гордость за своий труд, так как вложенные усилия принесли результат. Мне нравится то, что я делаю!».

Эдвин Калнениекс, художник-декоратор, получил «Знак почета» за жизненный вклад в создание культурной среды Елгавы:

«Кажется, в этом этом году у меня уже будет небольшой перебор с наградами - недавно получил первую награду Гедерта Элиаса, восстановленную награду Спертала, и теперь еще елгавский «Знак почета»! Но, если дают, надо с благодарностью принять. Значит я сделал для Елгавы что-то существенное. Думаю, что заслуга не в живописи - это я делаю больше для себя. Допускаю, что мой значительный вклад в развитие культурной среды Елгавы связан с долгой работой вместе с режиссером Луцией Нефедовой в театре Алунана, где я очень много занимался сценографией. Правда, уже какое-то время этим больше не занимаюсь, у меня полная профессорская ставка в Латвийской академии художеств, однако сценография мне очень нравилась и приносила удовлетворение. Сценографом в театре в Елгаве я начал работать сразу после окончания учебы - в 1965 году, и, будучи лиепайчанином, полюбил этот город, как свой. За эти годы я сделал сценографии более, чем для 100 спектаклей. Спасибо, что у меня была великолепная возможность творчески проявить себя в Елгавском театре. Многие люди у меня спрашивают, переселился я в Ригу, или только работаю в академии. Нет, переселиться не смог бы, так как Елгава мой дом».

Николай Белоусов, врач -хирург, получил Почетную грамоту за жизненный вклад в заботу о здоровье елгавчан:

«Сообщение о том, что мне присвоена высшая награда города, для меня было большим сюрпризом, так как никогда не старался выделиться, чтобы меня заметили. Я только с большой ответственностью выполняю работу, которая мне нравится, таким образом помогая людям. Весь свой трудовой век я проработал в Елгаве. Родился я в Риге, а в 1968 году вместе со своей женой елгавчанкой, тоже врачом, перебрались в Елгаву, и после окончания учебы в 1971 году я стал работать в Елгавской больнице. Первые более 20 лет работал анестезиологом-реаниматологом, и только тогда, когда начал работать в Елгавской поликлинике, появилась возможность получить место хирурга. С большим удовольствием хирургом я работаю и сейчас. Мне очень нравится моя профессия, и я очень рад, когда могу помочь пациенту, и он из моего кабинета выходит удовлетворенным. Таких пациентов много. Не буду скрывать, иногда и на меня были жалобы, но я всегда говорю, что я не ангел, а всего лишь человек. Известно, что один в поле не воин, потому благодарю семью, которая меня поддерживает, потрясающих коллег, сестричек и руководство поликлиники. В Елгаве работать хорошо!».

Жорж Сиксна, музыкант и вокальный педагог, получил Почетную грамоту за вклад в культурную жизнь города, активную работу с молодежью и популяризацию Елгавы:

«Моя тесная дружба с Елгавой началась во время «Войны хоров 2», когда мы с елгавчанином Ингусом Лейландом создали и возглавили Елгавский бирюзовый хор. Да, в шоу мы не победили, остались вторыми, но это, возможно, оказалось и к лучшему. Находясь на волне подъема, решили продолжать начатое, создав ансамбль Бирюзового хора. Вместе с И.Лейландсом возглавляем его уже почти 10 лет! На мой взгляд, это самый значительный мой вклад в культурную жизнь Елгавы. В настоящее время несколько раз в неделю езжу из Риги в Елгаву и обратно. Конечно, мог бы работать только в столице, но Елгава привлекает меня энергичными людьми. Елгавчане более открыты и окрылены работой. С радостью смотрю, как Елгава развивается. Культурная жизнь здесь очень активна и на высоком уровне - это доказывает загруженность дома культуры. Елгава может гордиться множеством сильных коллективов самодеятельности, которые являются профессионалами в своей сфере, непрерывно работают и радуют новыми проектами. Надо признаться, что с Елгавой меня связывает кое-что еще - Елгавский дом культуры был первым моим местом работы. В 1976 году я начал здесь работать в оркестровом бюро координатором оркестра. И потому мне было приятно вернуться и работать в этом городе».

Мета Рейне, инженер, получила Почетную грамоту за жизненный вклад в создание и развитие системы теплоснабжения в Елгаве:

«Почти 40 лет я проработала на городском предприятии теплоснабжения, участвовала в создании системы теплоснабжения, работала над внедрением новых технологий и развитием в этой отрасли. Последним местом моей работы было предприятие Fotum Jelgava,откуда несколько лет назад я ушла на заслуженный отдых. Однако, хотя я и на пенсии, прошлым летом меня пригласили помочь в расчете тарифов на тепловую энергию. Спасибо бывшим коллегам, выдвинувшим меня на награждение, считая, что мой труд был для города важным и значимым...».

Никита Казакевич, руководитель Елгавского бизнес-инкубатора, получил Почетную грамоту за вклад в развитие Елгавы, повышение качества образования и обучение молодежи:

«Награда - приятный хлопок по плечу, а одновременно и аванс, так как планы большие. Я родился в Даугавпилсе, учился в Дании, работал в Швеции и только год назад, когда стал руководить Елгавским бизнес-инкубатором, стал елгавчанином. Здесь есть все предпосылки и условия, чтобы совместно с самоуправлением, предприятиями и учреждениями образования я мог реализовать свои идеи. В данный момент мы уже начали тесное сотрудничество со школами, чтобы обучать молодежь предпринимательскому мышлению, помочь выбрать направление предпринимательской деятельности и заинтересовать в создании продуктов с высокой добавленной стоимостью, делая акцент на технологиях. Я верю, что у нас получится, так как люди в Елгаве открытые, стремящиеся к деятельности, богатые идеями и мотивированные. Елгава во всех сферах, включая предпринимательскую деятельность и образование, ориентирована на рост и развитие, и елгавчане, кажется, на это запрограммированы».



Евгений Смерьев, финансовый директор ООО «Dinex Latvia», предприятия, которое награждено Почетной грамотой за вклад в развитие Елгавы, повышение качества образования и карьерное образование молодежи:

«Эту награду заслужили специалисты нашего предприятия, которые зарекомендовали себя как профессионалы, и делятся своими знаниями и умениями с молодежью. В 2013 году мы начали сотрудничество с Елгавской средней школой ремесел, в реальной рабочей среде обучая будущих специалистов по установке станков ЧПУ. На данный момент профессиональное обучение мы обеспечили уже 90 молодым людям. В прошлом году наше предприятие вошло в ТОП 10 лучших по предоставлению практики, что подтвержает -ООО «Dinex Latvia» открыто для молодежи. В долгосрочном развитии нам нужны профессионалы, и, на наш взгляд, тесное сотрудничество с учреждениями образования - это возможность подготовить для себя новых специалистов. В данный момент на ООО «Dinex Latvia» трудится 350 работников, большая часть из которых -елгавчане... Рады тому, что нынешним летом самоуправление начало реконструкцию Рубеню цельш, что позволит эффективнее развивать нашу предпринимательскую деятельность...».