На открытии выставки заместитель директора музея Мария Каупере вкратце рассказала о каждом из художников. «Такая выставка в Елгаве в период независимой Латвии проводится впервые. Были выставки работ одного художника, но троих вместе - никогда. В музее имеются отдельные работы авторов, но на выставке представлены лишь картины из коллекции Зузанов», - отметила М.Каупере.

Коллекция Зузанов - это художественная коллекция Дины и Яниса Зузанов, экспонаты которой с 2011 года регулярно выставляются в принадлежащем семье выставочном зале - художественном салоне Мукусалас в Риге, а также депонируются для выставок в музеях Латвии и за рубежом. Коллекция Зузанов - крупнейшая частная коллекция произведений искусства в Латвии.

Куратор выставок художественного салона Мукусалас Лига Линденбаума надеется, что эта выставка будет пользоваться интересом у посетителей: «Работы нужно не только держать в хранилище, но и показывать публике. Приятно, что есть возможность сотруждничества с музеем». Выставку картин трех латвийских мастеров живописи в музее Г.Элиаса можно осмотреть с 18 ноября до 30 декабря.