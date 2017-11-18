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Открыта выставка латвийских мастеров живописи

Линда Захарова 18.11.2017. 10:16   Печатать
В пятницу,17 ноября, в преддверии государственного праздника в Елгавском музее истории и искусств Г.Элиаса открылась выставка работ трех наиболее известных латвийских художников - Вильгельма Пурвитиса, Яниса Розенталя и Иоганна Валтерса.

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На открытии выставки заместитель директора музея Мария Каупере вкратце рассказала о каждом из художников. «Такая выставка в Елгаве в период независимой Латвии проводится впервые. Были выставки работ одного художника, но троих вместе - никогда. В музее имеются отдельные работы авторов, но на выставке представлены лишь картины из коллекции Зузанов», - отметила М.Каупере.

 

Коллекция Зузанов - это художественная коллекция Дины и Яниса Зузанов, экспонаты которой с 2011 года регулярно выставляются в принадлежащем семье выставочном зале - художественном салоне Мукусалас в Риге, а также депонируются для выставок в музеях Латвии и за рубежом. Коллекция Зузанов - крупнейшая частная коллекция произведений искусства в Латвии.

 

Куратор выставок художественного салона Мукусалас Лига Линденбаума надеется, что эта выставка будет пользоваться интересом у посетителей: «Работы нужно не только держать в хранилище, но и показывать публике. Приятно, что есть возможность сотруждничества с музеем». Выставку картин трех латвийских мастеров живописи в музее Г.Элиаса можно осмотреть с 18 ноября до 30 декабря.

Расположить последовательности

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