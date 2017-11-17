Председатель правления Елгавского общества инвалидов Лаймонис Дзерванс рассказал, что активность людей, пожертвовавших средства на продукты для инвалидов, приятно удивила. Люди не только жертвовали деньги, одна женщина даже вызвалась сама укомплектовать десять продуктовых пакетов и доставить их членам общества инвалидов.



«Хочу сказать спасибо всем добрым людям, оказавшим поддержку. Особую благодарность хотим выразить инициатору этой акции, депутату Елгавской городской думы Айгару Рублису, который уже и ранее не однажды оказывал поддержку нашему обществу», - поблагодарила заместитель руководителя общества Ванда Эгле. Добрые слова она адресовала и в адрес Риты Вецтиране за поддержку со стороны самоуправления.



На пожертвованные деньги удалось приобрести сахар, макароны и растительное масло для всех членов общества, однако продуктовая помощь людям, многие из которых вынуждены выживать на неполные 200 евро в месяц, пригодится и в будущем. Потому акция помощи будет продолжаться.



Поддержку можно оказать в виде пожертвований с указанием «pārtikas pakām» (у общества уже более 10 лет имеется статус организации общественного блага, что помогает получить существенные налоговые льготы и частным лицам, и предприятиям).



Реквизиты:

Jelgavas Invalīdu biedrība

Reģ.nr. 40008062827

Stacijas iela 13, Jelgava

Bankas konts: LV16UNLA0008000700003



Можно также помочь продуктами, которые имеют длительный срок хранения - сахаром, макаронами, растительным маслом, рисом, гречкой и др.



Более подробную информацию о работе общества можно получить по телефону 63020764 или 29249075.