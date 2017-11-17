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170-й юбилей церкви Святого Иоанна отметят богослужением и концертом

www.jelgavasvestnesis.lv 17.11.2017. 09:57   Печатать
В этом году Елгавской евангелической лютеранской церкви Святого Иоанна исполняется 170 лет, в честь чего в воскресенье, 19 ноября, в храме состоится праздничное богослужение, а также концерт. «Церковь Святого Иоанна является одной из молодых церквей Елгавы, и знаменательно то, что первое богослужение для наших прихожан состоялось именно 19 ноября 1944 года - прежде в церкви Святого Иоанна проходили богослужения для немецких прихожан», - отметила глава Елгавской евангелической лютеранской общины Бирута Рибака.

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Праздничное богослужение, на котором выступит органистка Гундега Дуда-Дзене, начнется в 10.00, а в 13.00 в церкви Св. Иоанна начнется концерт с участием лирического сопрано Ольги Баришмане и баритона Алвиса Цедриньша. Также все желающие в этот день смогут узнать больше об истории храма.


«В повседневной суете мы часто пробегаем мимо церкви, не замечая, насколько она на самом деле красива. Как правило, замечаем только башню, но и та сторона церкви, где находится канцелярия, тоже примечательна. Конечно, церковь нуждается в реставрации, но пока у нас нет таких средств. Я помню, как однажды привела в церковь девочку лет пяти-шести и та, входя в церковь, сказала: «Какой замок!» И в такой момент понимаешь: церковь Иоанна - настоящая жемчужина в центре города, которая внутри очаровывает своей яркостью», - рассказала Б.Рибака.


Следует отметить, что во вторник в Елгавском музее истории и искусства Г.Элиаса состоялась лекция «Роль Людвига Катерфельда в развитии духовности и психического здоровья», которая была посвящена 130-летию больницы Ģintermuiža и 170-летию церкви Св. Иоанна, поскольку Л.Катерфельд был ее пастором.


«Если бы мы сегодня поинтересовались у елгавчан, кто такой Людвиг Катерфельд, думаю, кто-то смог бы ответить, что он был пастором церкви Св. Иоанна, возможно, кому-то известно о его вкладе в создание больницы Ģintermuiza, но на самом деле 33 года своей жизни он посвятил Елгаве и ее жителям. Уже во время учебы Людвиг Катерфельд понимал, что хочет стать священнослужителем. Примером для подражания у него были отец и дед», - рассказала лектор и педагог музея Тейка Путна. Во времена службы Л.Катерфельда церковь Св. Иоанна была открыта для богомольцев не только по воскресеньям, но и в другие дни, паства была вовлечена в общественные мероприятия. Под его руководством было завершено строительство башни церкви Св. Иоанна и состоялось ее освящение.


Первые упоминания о Елгавской евангелической лютеранской церкви Св. Иоанна относятся к 1780 году, когда елгавский бургомистр Клокс завещал свое состояние на возведение новой каменной церкви в том месте, где находились ворота Анны, позднее известные как Петровские ворота. Они были названы так в честь жены Готхарда Кетлера - Анны, которая отправлялась через них в поместья герцога - Вирцаву, Эмбургу и Рундале. В 1705 году у ворот находились городская богадельня и кладбище с небольшой деревянной церковкой, которую называли церковью бедняков. И лишь в период с 1845 по 1847 год вместо старой деревянной церкви была возведена каменная, которая в 1862 году была названа церковью Св. Иоанна. Рядом с церковью находятся парк Алунана и привокзальный парк, где когда-то было Старое елгавское кладбище.

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