По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 17 ноября, в Елгаве ожидается облачная, с прояснениями погода. Западный, юго-западный ветер днем будет дуть порывами до 6-11 м/сек, на побережье Курземе и Видземе - до 16 м/сек. В первой половине дня ожидается кратковременный дождь, после обеда зона осадков сместится на восток страны, и небо прояснится. Воздух в пятницу прогреется до 7 градусов.

В ночь на субботу столбик термометра опустится до 1-4 градусов. Днем ожидается преимущественно пасмурная погода, ветер сменит направление на южное и усилится до 10-15 м/сек, а на побережье - до 18 м/сек, в западных районах пройдет дождь, небольшие осадки возможны и в Елгаве. Воздух прогреется до 6 градусов. В ночь на воскресенье местами возможен и мокрый снег. Днем будет в основном пасмурно, временами ожидается дождь, а к вечеру и мокрый снег. Столбик термометра не превысит отметки +4 градусов. Похожую погоду, но с кратковременными прояснениями, синоптики обещают и в понедельник.

В ночь на вторник температура воздуха понизится до -4-1 градусов, ветер сменит направление на северное, и на всей территории страны станет холоднее. Дневная температура воздуха не будет превышать 2 градусов, а местами будет минусовой, по ночам же при ясном небе возможен морозец до минус 5-7 градусов. С количеством осадков синоптики еще не определились. При повышенной облачности ночи могут оказаться более теплыми, но снега выпадет больше.

Похолодание, согласно нынешним прогнозам, не будет длительным. Уже в последнюю неделю ноября в Латвию вернется осень.