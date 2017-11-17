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На новой неделе — снежок и морозец

novaja.lv 17.11.2017. 08:35   Печатать
В конце этой недели ожидается ветренная и временами дождливая погода. Прогнозы синоптиков на новую неделю различаются. Один вариант предусматривает снегопады и сугробы, которые на востоке страны могут «вырасти» до 20 см, другой вариант - легкий снежок и морозец.

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По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 17 ноября, в Елгаве ожидается облачная, с прояснениями погода. Западный, юго-западный ветер днем будет дуть порывами до 6-11 м/сек, на побережье Курземе и Видземе - до 16 м/сек. В первой половине дня ожидается кратковременный дождь, после обеда зона осадков сместится на восток страны, и небо прояснится. Воздух в пятницу прогреется до 7 градусов.

 

В ночь на субботу столбик термометра опустится до 1-4 градусов. Днем ожидается преимущественно пасмурная погода, ветер сменит направление на южное и усилится до 10-15 м/сек, а на побережье - до 18 м/сек, в западных районах пройдет дождь, небольшие осадки возможны и в Елгаве. Воздух прогреется до 6 градусов. В ночь на воскресенье местами возможен и мокрый снег. Днем будет в основном пасмурно, временами ожидается дождь, а к вечеру и мокрый снег. Столбик термометра не превысит отметки +4 градусов. Похожую погоду, но с кратковременными прояснениями, синоптики обещают и в понедельник.

 

В ночь на вторник температура воздуха понизится до -4-1 градусов, ветер сменит направление на северное, и на всей территории страны станет холоднее. Дневная температура воздуха не будет превышать 2 градусов, а местами будет минусовой, по ночам же при ясном небе возможен морозец до минус 5-7 градусов. С количеством осадков синоптики еще не определились. При повышенной облачности ночи могут оказаться более теплыми, но снега выпадет больше.

 

Похолодание, согласно нынешним прогнозам, не будет длительным. Уже в последнюю неделю ноября в Латвию вернется осень.

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