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Из законов Латвии убрали норму о ежемесячном обнародовании зарплат чиновников

LETA 16.11.2017. 14:56   Печатать
Сейм принял сегодня поправки к закону об устройстве государственного управления, исключив норму о ежемесячном обнародовании зарплат должностных лиц.

В то же время предусмотрено, что информация о зарплатах должностных лиц и работников госучреждений должна публиковаться в порядке, установленном в законе о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений. Насколько подробная информация будет публиковаться с 1 января будущего года, определит Кабинет министров.

 

Первоначально Сейм принял норму о том, что зарплаты публикуются на сайтах учреждений с указанием имен и фамилий, но президент Раймонд Вейонис передал поправки на повторное рассмотрение, указав на юридические проблемы.Комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправлений предложила правительству публиковать зарплаты работников госуправления раз в год. Также любое лицо может получить информацию об интересующем работнике, подав заявление в соответствующее учреждение.

 

Депутаты ответственной комиссии, ознакомившись с опытом других европейских стран, пришли к выводу, что нигде информация о зарплатах работников не доступна так широко, как в Латвии. В основном страны публикуют такую информацию без имен и фамилий, а информация о конкретных сотрудниках предоставляется по запросам

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