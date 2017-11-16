В то же время предусмотрено, что информация о зарплатах должностных лиц и работников госучреждений должна публиковаться в порядке, установленном в законе о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений. Насколько подробная информация будет публиковаться с 1 января будущего года, определит Кабинет министров.

Первоначально Сейм принял норму о том, что зарплаты публикуются на сайтах учреждений с указанием имен и фамилий, но президент Раймонд Вейонис передал поправки на повторное рассмотрение, указав на юридические проблемы.Комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправлений предложила правительству публиковать зарплаты работников госуправления раз в год. Также любое лицо может получить информацию об интересующем работнике, подав заявление в соответствующее учреждение.

Депутаты ответственной комиссии, ознакомившись с опытом других европейских стран, пришли к выводу, что нигде информация о зарплатах работников не доступна так широко, как в Латвии. В основном страны публикуют такую информацию без имен и фамилий, а информация о конкретных сотрудниках предоставляется по запросам