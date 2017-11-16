Дни русской культуры в Елгаве начнутся с открытия выставки проживающего в Риге украинского художника Георгия Крутого «Искусство украинского мастера». Выставка откроется 21 ноября в Управлении общественной интеграции по ул.Сколотаю,8 в 17 часов. Художник на протяжении 35 лет работал в издательстве Zinātne Латвийской академии наук, занимаясь оформлением книг, рисовал он также почтовые марки. На выставке в Елгаве Г.Крутой представит свои картины, написанные акварелью и маслом. Осмотреть работы художника можно будет до 26 ноября.

22 ноября в 17.00 в Управлении общественной интеграции будет организован мастер-класс по изготовлению «мотанок» - украинских кукол из ниток и лоскутков ткани. Участвовать в нем приглашают детей и молодежь.



Неделя украинской культуры завершится двумя концертами - 25 ноября в центре социального ухода Zemgale Озолниекского края украинцы дадут благотворительный концерт, а 26 ноября в 14.00 организаторы приглашают на концерт в Елгавский городской дом культуры. На концерте выступят ансамбль Елгавского украинского центра «Джерело», детский коллектив «Джерельце», такнцевальный ансамбль «Карпаты» из Ивано-Франковска, вокальный украинский ансамбль «Веселка» Вангажского дома культуры, Олайнский коллектив «Ивушки», а также исполнители современных танцев Мария Швацка и Дмитрий Комашило. Вход на концерт бесплатный.