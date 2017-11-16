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В «НГ» от 17 ноября читайте: «Столетие Латвийского государства – возможность для перемен в обществе», «Интерактивная игрушка – вред или польза?»

Редакция "Новой газеты" 16.11.2017. 11:23   Печатать
В следующем году Латвии исполняется 100 лет. Заместитель председателя Елгавской городской думы и руководитель рабочей группы по организации мероприятий к столетию Латвии Рита Вецтиране рассказывает о том, какие мероприятия в честь юбилея в новом году пройдут в Елгаве.

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- Какие мероприятия планируются в качестве главных в Елгаве в год празднования столетия Латвии?
В этом плане надо выделить три даты. 4 мая, в День провозглашения декларации о независимости Латвии, во всех крупнейших латвийских городах, где имеются бульвар Бривибас или улица Бривибас, пройдут праздники, посвященные этим улицам. В проведение этого праздника вовлечем елгавчан всех поколений: молодежь будет исследовать историю и развитие бульвара Бривибас, а горожане старшего возраста поделятся своими воспоминаниями. 4 мая будет открыт и объект среды «Колесо времени 100» в сквере между улицами Лиела и Я.Асара. Это будет посвящение будущим поколениям в столетие государства.

 

14 сентября в честь дня рождения первого президента Латвийского государства Яниса Чаксте на Лиелупе будет создано 3D-мультимедийное представление, посвященное первым четырем президентам Латвии - Я.Чаксте, Густаву Земгалсу, Альберту Квиесису и Карлису Улманису, которые тесно связаны с Земгале и Елгавой. 14 и15 сентября примем в городе фестиваль культуры народов Латвии, который соберет более 1000 участников, представителей организаций и обществ проживающих в Латвии нацменьшинств.

 

Особое мероприятие планируется 22 сентября, когда будем отмечать День единства балтов, поскольку столетие в 2018 году будут праздновать и наши соседи - Литва. В честь этой даты в Елгаве будет гостить председатель Сейма Литвы.
А 18 ноября 2018 года уже официально отметим столетие страны особой праздничной программой, работа над которой еще продолжается.

Полностью статью читайте в свежем номере «Новой газеты».

 

Интерактивная игрушка - вред или польза?
Говорящие и кушающие куклы, роботы-динозавры, зверюшки, умеющие сидеть, ходить, выполнять команды - это современные интерактивные игрушки. «Интеракция» в переводе означает «взаимодействие», а интерактивные игрушки - те, что откликаются на действия ребенка. Например, нажал на кнопочку, что в лапке плюшевого медвежонка, - он запел, или сказал кукле слово, а она его повторила. Популярность интерактивных игрушек возрастает с каждым днем. Приносят ли они пользу ребенку? Мнения по этому поводу разделились...

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