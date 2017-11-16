- Какие мероприятия планируются в качестве главных в Елгаве в год празднования столетия Латвии?

В этом плане надо выделить три даты. 4 мая, в День провозглашения декларации о независимости Латвии, во всех крупнейших латвийских городах, где имеются бульвар Бривибас или улица Бривибас, пройдут праздники, посвященные этим улицам. В проведение этого праздника вовлечем елгавчан всех поколений: молодежь будет исследовать историю и развитие бульвара Бривибас, а горожане старшего возраста поделятся своими воспоминаниями. 4 мая будет открыт и объект среды «Колесо времени 100» в сквере между улицами Лиела и Я.Асара. Это будет посвящение будущим поколениям в столетие государства.

14 сентября в честь дня рождения первого президента Латвийского государства Яниса Чаксте на Лиелупе будет создано 3D-мультимедийное представление, посвященное первым четырем президентам Латвии - Я.Чаксте, Густаву Земгалсу, Альберту Квиесису и Карлису Улманису, которые тесно связаны с Земгале и Елгавой. 14 и15 сентября примем в городе фестиваль культуры народов Латвии, который соберет более 1000 участников, представителей организаций и обществ проживающих в Латвии нацменьшинств.

Особое мероприятие планируется 22 сентября, когда будем отмечать День единства балтов, поскольку столетие в 2018 году будут праздновать и наши соседи - Литва. В честь этой даты в Елгаве будет гостить председатель Сейма Литвы.

А 18 ноября 2018 года уже официально отметим столетие страны особой праздничной программой, работа над которой еще продолжается.

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