Она пишет: «В районе улиц Терветес, Карклу, Рупниецибас гуляет молодой человек, он ходил за мной сзади во время выгула собаки и просил ударить его между ног! Берегите себя и детей! Парень ростом около 160 см, коричневые волосы, коричневые ботинки, синие джинсы, черная куртка, на плече сумочка, верхние зубы кривые, хромает. Возраст 20-30 лет».

Об этом случае она сообщила и в полицию.

Другая жительница написала о странном мужчине, который ходил за ней в окрестностях парка Алунана и привокзального парка, отметив, что, возможно, это один и тот же человек. Если и вы столкнулись с неадекватным, пугающим поведением мужчины на улице, звоните в полицию по телефону 110.