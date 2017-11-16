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Опасайтесь странного молодого парня!

novaja.lv 16.11.2017. 10:03   Печатать
В среду в социальной сети facebook.com некая жительница Елгавы распространила для жителей предупреждение о странном парне, который разгуливает в районе улицы Рупниецибас.

Она пишет: «В районе улиц Терветес, Карклу, Рупниецибас гуляет молодой человек, он ходил за мной сзади во время выгула собаки и просил ударить его между ног! Берегите себя и детей! Парень ростом около 160 см, коричневые волосы, коричневые ботинки, синие джинсы, черная куртка, на плече сумочка, верхние зубы кривые, хромает. Возраст 20-30 лет».

Об этом случае она сообщила и в полицию.

 

Другая жительница написала о странном мужчине, который ходил за ней в окрестностях парка Алунана и привокзального парка, отметив, что, возможно, это один и тот же человек. Если и вы столкнулись с неадекватным, пугающим поведением мужчины на улице, звоните в полицию по телефону 110.

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Комментарии:

Ия 16.11.2017. 13:09:40
Если просит о такой "услуге", то, возможно, парень болен. Может в психбольнице есть данные на него?
Бомжик. 16.11.2017. 11:57:58
это елгавский МИМ, потом он одевает белые перчатки и цилиндр и очень чудно развлекает закомплексованных хуторян !.
ого 16.11.2017. 11:50:12
Сегодня видел какого то придурка идущего посреди улицы Сатиксмес.Ну и где полиция?

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