В августе Озолниекская краевая дума просила Елгавское городское самоуправление найти возможность привести в порядок часть дороги, расположенной в черте города, заасфальтировав ее, однако решения пока не найдено.

Потому изыскиваются дополнительные возможности, как общими усилиями все же реконструировать важный для жителей участок дороги. Со стороны Озолниекского края необходимые формальности уполномочен уладить исполнительный директор самоуправления Андулис Жидков.