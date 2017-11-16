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Озолниекская краевая дума предлагает совместную реконструкцию Клиену цельш

LETA 16.11.2017. 09:05   Печатать
Дорога Клиену цельш, которая находится на границе Елгавы и Озолниекского края, в плачевном состоянии. Депутаты Озолниекской краевой думы концептуально поддержали идею о необходимости обратиться к руководству Елгавской городской думы с предложением сообща организовать ремонтные работы Клиену цельш.

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В августе Озолниекская краевая дума просила Елгавское городское самоуправление найти возможность привести в порядок часть дороги, расположенной в черте города, заасфальтировав ее, однако решения пока не найдено.

 

Потому изыскиваются дополнительные возможности, как общими усилиями все же реконструировать важный для жителей участок дороги. Со стороны Озолниекского края необходимые формальности уполномочен уладить исполнительный директор самоуправления Андулис Жидков.

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