Как сообщила представитель Латвийской академии культуры Лелде-Кристиана Вознесенска, в зависимости от количества набранных баллов участникам смотра присваивались дипломы высшей, первой, второй и третьей степени, а набравшим самое низкое количество баллов - дипломы за участие.

Среди коллективов Елгавы окрестностей наилучшие результаты показали смешанный русский хор из Калнциемской волости (38,14 баллов), фольклорный ансамбль «Лянок» Елгавского белорусского общества «Лянок» (37,57 баллов), славянский фольклорный коллектив «Славяночки» из Глудской волости Елгавского края (37.43 балла) и женский вокальный ансамбль «Джерело» Елгавского украинского центра «Джерело» (35,29 балла). Им будут вручены дипломы 2-й степени.



Дипломы третьей степени получат женский славянский ансамбль «Радуга» из Яунсвирлаукской волости Елгавского края (31,57 баллов) и ансамбль «Славяночка» Елгавского русского общества «Исток» (30,57 баллов).



Дипломы участникам смотра самодеятельности будут вручены на торжественном мероприятии в Риге, которое состоится в январе.

