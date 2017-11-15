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Дзюдоисты привезли из Риги 4 медали

novaja.lv 15.11.2017. 10:34   Печатать
В минувшие выходные в Риге проходили ежегодные международные соревнования по дзюдо «Фестиваль дзюдо Lido». В нашу столицу приехали борцы из России, Белоруссии, Литвы, Эстонии и Латвии. Соревнования охватили весь спектр возрастных групп, начиная с  U-8 и заканчивая U-18.

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На татами вышли и 16 воспитанников тренеров Кима Усачева и Гунтиса Малейса. По итогам состязаний, домой ребята привезли три золотые медали и одну бронзовую.

 

В возрастной группе (U-18), в тяжелейшей борьбе, чемпионом стал Александр Лапшин в категории до 81 кг. В возрастной группе ( U-14) первое место занял ученик 5 средней школы Артур Горник, выступавший в весовой категории до 55 кг. В возрастной группе U-10) чемпионский титул завоевал Артем Марченко в весовой категории до 23 кг. Бронзовую медаль выиграл Максим Кузьменко (U-16) в весовой категории до 60 кг. Он тоже учится в 5 средней школе. Тренеры поздравляют дзюдоистов с достигнутым результатом.

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