На татами вышли и 16 воспитанников тренеров Кима Усачева и Гунтиса Малейса. По итогам состязаний, домой ребята привезли три золотые медали и одну бронзовую.

В возрастной группе (U-18), в тяжелейшей борьбе, чемпионом стал Александр Лапшин в категории до 81 кг. В возрастной группе ( U-14) первое место занял ученик 5 средней школы Артур Горник, выступавший в весовой категории до 55 кг. В возрастной группе U-10) чемпионский титул завоевал Артем Марченко в весовой категории до 23 кг. Бронзовую медаль выиграл Максим Кузьменко (U-16) в весовой категории до 60 кг. Он тоже учится в 5 средней школе. Тренеры поздравляют дзюдоистов с достигнутым результатом.