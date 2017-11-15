Ранее певице еще не приходилось выступать в Елгаве. Концерт Л.Вайкуле пройдет в Земгальском олимпийском центре. На концерте к ней присоединятся музыканты из трех государств.



В исполнении Лаймы прозвучат и новые, и старые, полюбившиеся публике песни: «Вернисаж», Viss nāk un aiziet tālumā, Vienā laivā, Mēs ar Tevi dejosim, Neaizmirsti, mīlestība, mani, Par pēdējo lapu и другие.



Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu Paradīze и на www.bilesuparadize.lv