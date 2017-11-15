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Лайма Вайкуле соберет на концерте в Елгаве музыкантов из трех государств

novaja.lv 15.11.2017. 10:16   Печатать
Популярная латвийская певица Лайма Вайкуле, чарующая зрителей бархатным тембром голоса, радующая элегантными сценическими нарядами и впечатляющим сценическим образом 8 декабря выступит в Елгаве с новой концертной программой «Вместе с тобой...»

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Ранее певице еще не приходилось выступать в Елгаве. Концерт Л.Вайкуле пройдет в Земгальском олимпийском центре. На концерте к ней присоединятся музыканты из трех государств.
 
В исполнении Лаймы прозвучат и новые, и старые, полюбившиеся публике песни: «Вернисаж», Viss nāk un aiziet tālumā, Vienā laivā, Mēs ar Tevi dejosim, Neaizmirsti, mīlestība, mani, Par pēdējo lapu и другие.
 
Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu Paradīze и на www.bilesuparadize.lv
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