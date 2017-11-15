График работы елгавских библиотек в праздничное время
Во время ноябрьских государственных праздников меняется график работы елгавских библиотек. В предпраздничный день, 17 ноября, Елгавская городская библиотека будет работать с 10 до 17 часов, а ее филиалы - детская библиотека Zinītis, библиотека Миезитес и Парлиелупская библиотека- с 10 до 16 часов
В государственный праздник 18 ноября, а также в понедельник, 20 ноября, все городские библиотеки будут закрыты. В воскресенье Елгавская городская библиотека будет работать с 10 до 17 часов, а ее филиалы будут закрыты.
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