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Жители жалуются на шум, похожий на выстрелы

www.jelgavasvestnesis.lv 14.11.2017. 17:40   Печатать
Елгавчане сообщили в полицию самоуправления о странном шуме на территории бывшего завода РАФ, похожем на выстрелы. На территории бизнес-парка NP Properties обитают стаи птиц, и в связи с тем, что на этой территории находятся и пищевые предприятия, обслуживатели территории ищут способы, как отпугнуть птиц.

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Вызов на ул.Авиацияс,18 по поводу шума, напоминающего звуки выстрелов, полиция самоуправления получила 5 ноября в 23.00. Когда стражи порядка явились на территорию бизнес-парка, работник охраны пояснил, что шум создает устройство для отпугивания птиц.

 

Управляющая бизнес-парком Арта Нордмане пояснила порталу www.jelgavasvestnesis.lv , что обслуживатели столкнулись с проблемой - территорию облюбовали чайки и другие птицы. «Временами птиц так много, что кажется, все снегом усыпано. В нашем бизнес-парке находятся и предприятия, производящие пищевые продукты, потому птиц тут не должно быть.

 

Консультировались по поводу решения этой проблемы с орнитологами, и предприятие, которое консультирует и аэропорты, посоветовало установить на крыше звуковое устройство. Мы его испытали, но создаваемый шум оказался слишком громким - в данный момент устройство не работает. Продолжаем искать другие решения», - пояснила А.Нордмане, добавив, что руководство бизнес-парка обратилось и в самоуцравление, чтобы обсудить возможные решения проблемы.

 

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Комментарии:

жительница 14.11.2017. 18:28:41
Со стороны Бизнес Парка бывало в позднее время и ночью раздавался грохот, как будто бы лист металла падал. Спальный район, а тут такой грохот. Думала, что какое-то шумное производство появилось. Раньше в Бизнес Парке не было скопления птиц, но, насколько мне известно, не было и пищевого производства. А что там пищевое (помимо шоколада) производят? Грохот был слышен ещё до того, как стали выпускать шоколад.

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