Вызов на ул.Авиацияс,18 по поводу шума, напоминающего звуки выстрелов, полиция самоуправления получила 5 ноября в 23.00. Когда стражи порядка явились на территорию бизнес-парка, работник охраны пояснил, что шум создает устройство для отпугивания птиц.

Управляющая бизнес-парком Арта Нордмане пояснила порталу www.jelgavasvestnesis.lv , что обслуживатели столкнулись с проблемой - территорию облюбовали чайки и другие птицы. «Временами птиц так много, что кажется, все снегом усыпано. В нашем бизнес-парке находятся и предприятия, производящие пищевые продукты, потому птиц тут не должно быть.

Консультировались по поводу решения этой проблемы с орнитологами, и предприятие, которое консультирует и аэропорты, посоветовало установить на крыше звуковое устройство. Мы его испытали, но создаваемый шум оказался слишком громким - в данный момент устройство не работает. Продолжаем искать другие решения», - пояснила А.Нордмане, добавив, что руководство бизнес-парка обратилось и в самоуцравление, чтобы обсудить возможные решения проблемы.