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На утепление двух служебных гостиниц — почти миллион евро

LETA 14.11.2017. 13:05   Печатать
Латвийский сельскохозяйственный университет утепляет две служебные гостиницы. Общие затраты на проведение работ составят 987 817 евро.

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В настоящее время ремонтные работы ведутся в 1-й и 9-й служебных гостиницах ЛСУ, где осуществляются мероприятия по повышению энергоэффективности: ведется утепление фасадов, замена окон и дверей, реконструкция теплоузлов, обновление систем отопления и вентиляции.


"В 9-й гостинице, которая находится возле факультета ветеринарной медицины, вдобавок, обновляем и крышу, а также проводим ремонт внутренних помещений, после которого изменится планировка - комнаты будут поделены на блоки с отдельным санузлом в каждой. Похожие комнаты типа квартир планируется оборудовать и в 7-й студенческой гостинице в центре города, которая сейчас законсервирована, но в будущем, после ремонта внутренних помещений, вновь будет использоваться», - сообщил директор ЛСУ Андрей Гаранч.


Мероприятия по повышению энергоэффективности в 1-й студенческой гостинице проводит ООО LC būve за 444 341 евро, а в 9-й гостинице работы ведет ПО AKN, с которым заключен договор на 543 476 евро.


Также осуществляется процедура закупки на повышение энергоэффективности и замену крыши в 6-й служебной гостинице.


Во 2-й,4-й, 5-й и 10-й студенческих гостиницах ремонтные работы пока не планируются, так как помещения активно используются студентами, в том числе и в связи с ремонтами в других местах, однако, как отмечает руководство ЛСУ, в перспективе и эти гостиницы будут развиваться.

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