Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовска, примерно в 2.30 полиция получила от очевидца информацию о том, что на обслуживаемой Олайнским участком территории на Елгавском шоссе у Саласпилсской окружной дороги горят два стационарных фоторадара. Под радарами были подожжены автопокрышки.

Полиция начала уголовный процесс и просит всех, кто располагает информацией, которая может оказаться полезной следствию, звонить по телефону Олайнского участка 6 7 950 255 или 110.