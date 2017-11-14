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На шоссе Рига-Елгава сожжены два фоторадара

www.mixnews.lv 14.11.2017. 11:21   Печатать
Прошедшей ночью на шоссе Рига -Елгава у Саласспилской окружной дороги были подожжены два стационарных фоторадара. Таким образом, в этом году от рук злоумышленников пострадали уже шесть стационарных фоторадаров.

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовска, примерно в 2.30 полиция получила от очевидца информацию о том, что на обслуживаемой Олайнским участком территории на Елгавском шоссе у Саласпилсской окружной дороги горят два стационарных фоторадара. Под радарами были подожжены автопокрышки.

 

Полиция начала уголовный процесс и просит всех, кто располагает информацией, которая может оказаться полезной следствию, звонить по телефону Олайнского участка 6 7 950 255 или 110.

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Комментарии:

aaa 14.11.2017. 17:08:17
Народ жжот.
14.11.2017. 14:51:24
coglasen
Контра. 14.11.2017. 11:35:22
вроде ерунда, а настроение улучшилось !.

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