Экуменическое богослужение в Елгавской церкви Св.Анны начнется в 15.00, а в 16.30 состоится возложение цветов к памятнику первому президенту Латвии Янису Чаксте. С 17.00 на площади Герцога Екаба школьники начнут создание свечных композиций «Латвия в огненных знаках», а на башне Елгавской церкви Св.Троицы можно будет увидеть мультимедийную 3D - проекцию «Легенда Митавы».

В это время (17.00) начнутся и два праздничных концерта. Мюзикл Pūt, Vējiņi! (Дуй, ветерок!) по пьесе Я.Райниса и мотивам латышских народных песен можно будет посмотреть в Большом зале городского дома культуры (цена билета 3 евро). А на площади Герцога Екаба с 17.00 до 21.15 будут выступать елгавские музыканты: В.Думпис и группа, Д.Дамлица и группа Summer band, Pilnmēness и другие.

Праздничный салют будет дан с острова Паста в 20.00.

Ограничения транспортного движения

С 16 до 19 часов транспортное движение будет перекрыто на участке ул.К.Барона от ул.Узварас до ул.Паста, а с 16.00 до 21.30 - на участке ул.Лиела от ул.Паста до ул.Академияс. Во время праздничного салюта, с 19.45 до 20.30, движение будет перекрыто на улицах Лиела и Ригас от ул.Академияс до перекрестка с Калнциемским шоссе, на бульваре Чаксте от ул. Райня до ул.Лиела и на острове Паста. Для пешеходов будет закрыт Митавский мост.



Елгавский автобусный парк сообщает, что в связи с ограничением транспортного движения с 16.00 до 22.00 автобусная остановка «Центр» будет закрыта в обоих направлениях, а автобусы городских маршрутов направлены в объезд. Автобусы маршрутов 1 ,2, 9,15,16,18,19 и 25 в направлении Парлиелупе закрытый участок будут объезжать по улицам Паста, Райня и Академияс, а в направлении от Парлиелупе к центру автобусы маршрутов 1, 2, 5, 7, 8, 9,12,12а, 13,14а, 16, 18 и 19 закрытый участок объедут по улицам Узварас, Добелес и Паста, после чего вернутся на обычные маршруты.



Во время салюта, с 19.45 до 20.30, когда закроется и движение по мостам через Лиелупе и Дриксу, автобусные рейсы некоторых маршрутов будут сокращены или отменены. С изменениями можно ознакомиться на домашней интернет-страничке автобусного парка: www.jap.lv . Что касается микроавтобусов на Ригу в это время, то они будут курсировать в объезд.