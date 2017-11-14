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20 ноября - официальный выходной. А если в этот день нужно работать?

rus.db.lv 14.11.2017. 08:44   Печатать
Как сообщает Государственная трудовая инспекция, согласно 1 статье закона «О праздничных, памятных и отмечаемых днях», если праздничные дни - 4 мая, день закрытия Вселатвийского праздника песни и танца, а также 18 ноября выпадают на субботу или воскресенье, следующий рабочий день считается выходным днем. Но что, если работник вынужден трудиться в этот день или же его отпуск выпадает на 20 ноября?

Таким образом, 20 ноября 2017 года это - выходной день, который работник может использовать по своему усмотрению. Если же нужно работать 20 ноября, то работник имеет право на оплату труда как за обычный рабочий день, однако из-за того, что он фактически работал в выходной день, в текущем месяце образуются сверхурочные часы. И поэтому работник имеет право на оплату этих сверхурочных часов. Кроме того, работник также может до праздника договориться с работодателем о том, чтобы за работу 20 ноября ему был выделен дополнительный оплачиваемый выходной в этот месяц или же любой другой.


Должен ли работодатель оплачивать работу 20 ноября как труд в праздничную дату? Ответ - нет, у работодателя, согласно статье 68 закона о труде, нет обязанности доплачивать работнику за работу в выходной день как за работу в праздники.


Когда надо вернуться на работу, если отпуск начался 13 ноября и длится ровно неделю? Государственная трудовая инспекция напоминает, что 20 ноября - это не праздничный день, а выходной день. Законодательством не предусмотрено, что выходные, дни отдыха, а также национальные памятные даты не должны включаться в четыре календарных недели отпуска. Следовательно, если отпуск начинается 13 ноября и он длится одну календарную неделю, то последний день отпуска будет 20 ноября. На работу нужно будет вернуться 21 ноября.

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