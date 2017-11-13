На месте выяснилось, что полицию самоуправления вызвал руководитель строительных работ. Он рассказал, что работник охраны территории задержал одного из троих подростков, которые с железной лестницы Елгавского спорткомплекса пытались забраться на крышу Государственной гимназии, где ведутся работы по реконструкции здания.



«Задержанный 14-летний подросток пояснил, что вместе с друзьями забрался на металлическую лестницу спорткомплекса, чтобы оттуда посмотреть, как идут ремонтные работы, после чего его задержал охранник. Осмотрев место происшествия, патрульных констатировали, что к железной летстнице спорткомплекса есть свободный доступ», - сообщила представитель полиции самоуправления Сандра Рексце. После проверки личных данных подросток доставлен домой и передан матери.