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Подростки пытались забраться на крышу реконструируемой гимназии

Марианна Вагале 13.11.2017. 15:52   Печатать
В субботу в 15.05 сотрудников полиции самоуправления вызвали на ул.Матера, сообщив, что на крыше здания задержан подросток

На месте выяснилось, что полицию самоуправления вызвал руководитель строительных работ. Он рассказал, что работник охраны территории задержал одного из троих подростков, которые с железной лестницы Елгавского спорткомплекса пытались забраться на крышу Государственной гимназии, где ведутся работы по реконструкции здания.


«Задержанный 14-летний подросток пояснил, что вместе с друзьями забрался на металлическую лестницу спорткомплекса, чтобы оттуда посмотреть, как идут ремонтные работы, после чего его задержал охранник. Осмотрев место происшествия, патрульных констатировали, что к железной летстнице спорткомплекса есть свободный доступ», - сообщила представитель полиции самоуправления Сандра Рексце. После проверки личных данных подросток доставлен домой и передан матери.

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