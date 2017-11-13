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Приглашают на общественное обсуждения плана деинституционализации в Земгальском регионе

Марианна Вагале 13.11.2017. 13:38   Печатать
15 ноября в 13.00 в малом зале Земгальского регионального центра развития компетенций (ул.Светес,33, Елгава) состоится общественное обсуждение 1-й редакции плана деинституционализации на 2017-2020 годы в Земгальском регионе. На беседу приглашаются жители Елгавы, Озолниекского и Елгавского краев, специалисты самоуправлений, негосударственных организаций и представители СМИ.

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Разработанный план включает решения обеспечить возможность самостоятельной (не зависящей от институций) жизни для людей с умственными нарушениями, обеспечить семейную среду для детей, которые сейчас воспитываются в детдомах, социальное включение детей с функциональными нарушениями с предложением социальной реабилитации и др.


Для реализации плана деинституционализации уже в начале 2018 года самоуправлениям Земгальского региона будут доступны средства Европейского фонда регионального развития в размере 7,7 млн. евро.


Что реально планируется сделать в Елгаве и окрестностях?
Как сообщила специалист по коммуникациям проектам"Atver sirdi Zemgalē!" Илва Калная, в Елгаве на ул.Зиргу, 47а планируется создать многофункциональный центр услуг, разместив в нем Дневной центр ухода на 5 мест, кабинет социальной реабилитации по программе Монтесори на 6 мест, услугу «Момент передышки» на 10 мест - для детей с функциональными нарушениями, дневной центр для взрослых с умственными нарушениями на 9 мест и кризисный центр на 20 мест.


В здании на ул.Стацияс,13 в Елгаве планируется создание групповых квартир для взрослых с умственными нарушениями - на 12 мест и специализированных мастерских.


На ул.Намея,30 будет создано помещение для детей, которые воспитываются вне семей, где атмосфера приближена к семейной среде - на 24 места.
В свою очередь, плавательный бассейн на Лока магистрале , 29 (6-я средняя школа) планируется приспособить и для детей с функциональными нарушениями.


В Елгавском крае:
В здании на ул. Драудзибас, 3 в Калнциемсе планируется создать Дневной центр ухода на 12 мест для взрослых с нарушениями умственного развития, групповые квартиры на 12 мест и специализированные мастерские на 16 мест. Для того, чтобы дети, воспитывающиеся вне семей, росли в обстановке, приближенной к семейной, будут оборудованы помещения на 12 мест на ул.Драудзибас,3 в Калнциемсе и на ул.Лиетувас,19 а в Элее.


В Озолниекском крае:
В поселке Ане на ул.Целтниеку,12 будет создан центр многофункциональных социальных услуг, в котором разместится Центр дневного ухода для взрослых с нарушениями умственного развития - на 5 мест и кабинет социальной реабилитации теплой песчаной терапией для детей с функциональными нарушениями - на 26 мест.


Как отмечает И.Калная, независимо от нарушений здоровья и их тяжести, каждый имеет право на жилье, заботу о здоровье, образование, работу и отдых. И детям, и взрослым с инвалидностью нередко требуется непрерывный присмотр. Семьи, в которых живут люди с инвалидностью, смогут пользоваться услугами Дневного центра, не покидая рынка труда. Клиенты центров в течение дня не только будут получать квалифицированный уход и присмотр, но и осваивать новые навыки, например, шитья, деревообработки и др.

 

Подробная информация о планируемом общественном обсуждении и текст 1-й редакции плана доступны на:  http://www.atversirdi.lv/index.php/component/k2/item/57-zemgale-publiskai-apspriesanai-nodod-deinstituzionalizacijas-plana-1-redakciju

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