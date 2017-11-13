Как рассказал тренер клуба Jelgavas rings Сергей Солдатенок, соревнования проходили в Лиепайском олимпийском центре. Литву представляли боксеры из Каунаса, Клайпеды и Кретинги, Латвию - хозяева турнира лиепайчане, а также спортсмены из Риги, Юрмалы, Елгавы, Вентспилса и Алсунги.



Первые места в своих весовых категориях завоевали Николь Гринберга (55 кг; в финале победила лиепайчанку Э.Кузнецову), Райвис Зиле (52 кг; в финале выиграл бой у лиепайчанина Д.Жовнаренко) и Акселс Киндурис (59 кг; в финале одержал победу над боксером из Каунаса).



Вторые места заняли Алексей Зубов (45 кг; в финале уступил лиепайчанину И.Смирнову), Алекс Машков (57 кг; в финале уступил А.Соколовскому из Алсунги), Майк Подольский (56 кг; в полуфинале выиграл у литовца, а в финале уступил другому литовскому боксеру) и Том Огородников (58 кг; в финале уступил лиепайчанину).



С.Солдатенок не скрывал, что рад успехам своих воспитанников и отметил, что они уже достигли того уровня, с которым могут стартовать и побеждать на крупных соревнованиях.