Данные Елгавского городского отдела ЗАГСа свидетельствуют, что в период с 1 января до 31 октября нынешнего года в Елгаве зарегистрированы 634 новорожденных и 567 умерших. В свою очередь в прошлом году за тот же период времени было зарегистрировано 603 новорожденных и 612 умерших.

В 2015 году уровень смертности в Елгаве тоже превышал уровень рождаемости - 530 родившихся и 594 умерших. А вот в 2014 году, как и в нынешнем, статистика была позитивной: в период с 1 января до 31 октября зарегистрировано 575 новорожденных и 549 умерших.



В первые 10 месяцев этого года в Елгаве заключено 417 браков и зарегистрировано 213 разводов, в прошлом году - 401 брак и 180 разводов.