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Демографическая ситуация в городе улучшилась

www.jelgava.lv 13.11.2017. 11:39   Печатать
В первые 10 месяцев 2017 года в Елгаве улучшилась динамика рождаемости и смертности жителей. По сравнению с тем же периодом 2016 года, рождаемость немного повысилась, а смертность значительно снизилась - в первые 10 месяцев этого года родившихся на 67 человек больше, нежели умерших.

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Данные Елгавского городского отдела ЗАГСа свидетельствуют, что в период с 1 января до 31 октября нынешнего года в Елгаве зарегистрированы 634 новорожденных и 567 умерших. В свою очередь в прошлом году за тот же период времени было зарегистрировано 603 новорожденных и 612 умерших.

 

В 2015 году уровень смертности в Елгаве тоже превышал уровень рождаемости - 530 родившихся и 594 умерших. А вот в 2014 году, как и в нынешнем, статистика была позитивной: в период с 1 января до 31 октября зарегистрировано 575 новорожденных и 549 умерших.
 
В первые 10 месяцев этого года в Елгаве заключено 417 браков и зарегистрировано 213 разводов, в прошлом году - 401 брак и 180 разводов.

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