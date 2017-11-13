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Боксеры в Паневежисе завоевали две серебряные медали

www.jelgavasvestnesis.lv 13.11.2017. 10:55   Печатать
Представители Елгавского центра спортивной борьбы приняли участие в международном турнире по боксу в Паневежисе (Литва), названном в честь чемпиона Европы Виталия Карпачаускаса, и привезли домой две серебряные медали.

Тренер Александр Кнох отметил, что лучше всего выступили на соревнованиях Артур Иванов и Валентин Котосов. Артур в первом бою победил немца, во втором - литовца и в финале встретился с чемпионом Литвы. «Во всех трех раундах и на ринге в целом доминировал Артур, но судьи решили иначе и отдали победу литовскому спортсмену. Хотя такое решение осудили даже местные тренеры, оно не было изменено», - рассказал А.Кнох. А.Иванов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 57 кг.


В свою очередь, В.Котосов стал серебряным призером в весовой категории до 75 кг. «Валентин очень хорошо начал турнир, победив в первом бою боксера из Норвегии. В финале он встретился с чемпионом Литвы. Поединок закончился поражением для Валентина и у него 2-е место», - отметил тренер.


В международном турнире участвовали боксеры из Германии, Польши, Ирландии, Норвегии, России, Украины, Армении, Латвии и Литвы. На следующей неделе наши спортсмены выступят на международном турнире Rīga Open, а затем последуют поездки в Эстонию и Польшу.

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