В середине сентября, учитывая драматическое снижение количества членов в Елгавском городском отделении партии «Согласие», царящих в нем внутренних разногласий и неспособность тогдашнего руководителя отделения Ивара Яковелса объединить членов партии для достижения единых целей, правление «Согласия» приняло решение объединить партийные организации Елгавы и края. В воскресенье процесс объединения был завершен голосованием.



Если в начале сентября на общем собрании Елгавского отделения партии прозвучала информация о 142 зарегистрированных членах, то на данный момент в объединенном отделении насчитывается 72 члена партии, из которых на общее собрание в воскресенье явились 46.



Бывший руководитель отделения И.Яковелс сообщил порталу, что он вместе с еще 112 членами, протестуя против недемократической, по его мнению, реорганизации елгавского отделения, из рядов партии вышел. По мнению И.Яковелса, причиной решения центрального правления «Согласия» реорганизовать елгавское городское отделение партии прослужило решение, принятое Елгавским городским отделением «Согласия» исключить из рядов партии нынешнего депутата Елгавской городской думы Сергея Столярова. «Новоизбранный депутат сделал все, чтобы «Согласие» в Елгаве стало оппозицией», - сказал И.Яковелс.



В числе тех, кто покинул ряды партии, И.Яковелс назвал и члена правления ООО Zemgales EKO Алексея Янковского, который, явившись в воскресенье на общее собрание, был очень удивлен, что его подпись фигурирует под заявлением о коллективном выходе из партии, и отметил, что хочет продолжать работать в «Согласии». Учитывая эту ситуацию, Ревизионная комиссия партии оценит заявление и проверит, действительно ли указанные в нем лица выразили желание покинуть ряды партии.



На воскресном собрании новым руководителем отделения партии была единогласно избрана Зента Третьяк, а в правлении будут работать руководитель Елгавского русского общества «Исток» Снежана Зеновьева, депутат Елгавской городской думы прошлого созыва Валентин Григорьев, общественный активист Евгений Давыдкин, педагог Элга Костика, пенсионер Леонид Хоминский, а также Мартиньш Битенс, Лариса Волохова и бухгалтер Татьяна Kраснова. Избраны также Ревизионная комиссия и комиссия по этике - по пять человек в каждой.



Планируется, что новое правление соберется на первое заседание в конце этого месяца, когда начнется и работа по предложениям к бюджету самоуправления на следующий год. Надо отметить, что с выходом И.Яковелса из партии в думе будут работать два депутата от «Согласия» - С.Столяров и Андрей Эйхвалд, а И.Яковелс останется в думе как не принадлежащий к партиям депутат.