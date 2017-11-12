В юношеской группе обладателями золотых кубков стали Ариан Головин (23 кг), Андрис Апситис (42 кг), Володар Смирнов (50 кг) и Марк Апситис (54 кг). В свою очередь, Альберт Юрченко (74 кг) завоевал золото, выступая в конкуренции взрослых. Еще один воспитанник тренера Владимира Смирнова - Демьян Смирнов (35 кг) занял третье место, а у Влада Скодорова (54 кг) на этот раз пятое.

Борцы из Елгавского края, которых тренируют Тенгиз Папаскири и Янис Наглис, в молодежной конкуренции заняли четыре третьих места. Это Иван Филимонов (29 кг), Нейлс Яворович (38 кг), Дидзис Курменевс (42 кг) и Андрей Кузьмин (50 кг).