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У елгавских борцов 5 золотых наград в Эстонии

novaja.lv 12.11.2017. 17:19   Печатать
В конце этой недели в эстонском городе Вильянди прошел международный турнир по вольной борьбе BALTIC CUP 2017, в котором участвовали 120 борцов (17 команд) из Латвии и Эстонии. Представители елгавского клуба Milons завоевали на турнире 6 наград, в том числе 5 золотых. Команда Елгавского краевого спортивного центра привезла с турнира 4 бронзовых награды.

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В юношеской группе обладателями золотых кубков стали Ариан Головин (23 кг), Андрис Апситис (42 кг), Володар Смирнов (50 кг) и Марк Апситис (54 кг). В свою очередь, Альберт Юрченко (74 кг) завоевал золото, выступая в конкуренции взрослых. Еще один воспитанник тренера Владимира Смирнова - Демьян Смирнов (35 кг) занял третье место, а у Влада Скодорова (54 кг) на этот раз пятое.

 

Борцы из Елгавского края, которых тренируют Тенгиз Папаскири и Янис Наглис, в молодежной конкуренции заняли четыре третьих места. Это Иван Филимонов (29 кг), Нейлс Яворович (38 кг), Дидзис Курменевс (42 кг) и Андрей Кузьмин (50 кг).

 

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