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День Лачплесиса в Елгаве

novaja.lv 11.11.2017. 19:57   Печатать
В Елгаве, как и в других местах Латвии, в День Лачплесиса прошли различные праздничные мероприятия - факельное шествие, возложение цветов, а также концерт Иво Фомина

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День Лачплесиса отмечают в честь победы армии независимого Латвийского государства над войском Бермонта-Авалова, пытавшегося 11 ноября 1919 года занять Ригу. Решающее нападение на бермонтовцев армия Латвии начала 9 ноября, и, хотя борьба была тяжелой, уже 11 ноября войско Бермонта-Авалова удалось прогнать из Риги. Остатки Западной армии откатились сначала в Митаву, а затем и из всей Латвии. Во время Бермонтиады Латвия потеряла 743 воина, в том числе 57 офицеров. 

В наши дни День Лачплесиса отмечается и как День защитника Отечества.


В традиционном факельном фествии от ул.О.Калпака до памятника освободителям Елгавы в 1919 году в субботу приняли участие земессарги, яунсарги, коллективы учреждений, учебных заведений, общественные организации и семьи.

Расположить последовательности

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