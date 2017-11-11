День Лачплесиса отмечают в честь победы армии независимого Латвийского государства над войском Бермонта-Авалова, пытавшегося 11 ноября 1919 года занять Ригу. Решающее нападение на бермонтовцев армия Латвии начала 9 ноября, и, хотя борьба была тяжелой, уже 11 ноября войско Бермонта-Авалова удалось прогнать из Риги. Остатки Западной армии откатились сначала в Митаву, а затем и из всей Латвии. Во время Бермонтиады Латвия потеряла 743 воина, в том числе 57 офицеров.

В наши дни День Лачплесиса отмечается и как День защитника Отечества.



В традиционном факельном фествии от ул.О.Калпака до памятника освободителям Елгавы в 1919 году в субботу приняли участие земессарги, яунсарги, коллективы учреждений, учебных заведений, общественные организации и семьи.