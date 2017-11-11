Согласно исследованию Министерства образования, в Елгаве надо оставить четыре средние школы. В их числе - государственную гимназию. Соответственно, предлагается реорганизовать пятую и шестую средние школы. Обе - школы нацменьшинств. Елгавское самоуправление отвечает на вопросы дипломатично, но подчеркивает - только там знают, какая на самом деле ситуация в городе.

Пятая средняя школа находится в одном конце города, шестая - в другом. По мнению специалистов, там не слишком высокие результаты и недостаточно учеников. Если самоуправление последует рекомендации Министерства образования, то в городе будет три русские основные школы и ни одной средней с программами для нацменьшинств.

В Шестой средней школе во встрече с «Личным делом» отказали. В Пятой - не видят оснований для реорганизации; школа, говорят здесь, выполняет задачу - подготавливает учеников к вузам.

«Наши ребята, выпускники 12 класса, успешно заканчивают - с одними из самых высоких показателей успеваемости в городе. Некоторые даже самые высокие - например, по математике. Полагаю, даже на республиканском уровне весьма приличные результаты показывают. И поступают в наши латвийские вузы, где-то до 80% выпускников», - говорит директор Елгавской 5-ой средней школы Натела Селищева.

В Управлении образованием Елгавы указывают: им ещё предстоит обсудить оптимизацию сети школ. На этой неделе состоялось первое заседание рабочей группы, которая занимается этим вопросом. Дума будет принимать решение исходя из двух показателей - удобство для учеников и качество образования.

«Но самый большой аспект, это я бы сказала, результат и качество преподавания. Это результат педагогической работы, опыт педагогического коллектива. Это мое личное мнение. И какой результат достигают молодые люди, когда они уже выпускники и заканчивают среднюю школу. В данной ситуации у нас результат выше у пятой средней школы», - сказала руководитель Управления по делам образования Елгавы Гунта Ауза.

Если в Елгаве Министерство образования предлагает реорганизовать только две школы, то в Елгавском крае речь идет уже о пяти школах. И если здесь прислушаются к рекомендациям министерства - вблизи Елгавы практически не останется ни одной средней школы, за образованием ученикам придется ездить в город.

У реорганизации есть и другая сторона - могут ли оставшиеся школы принять дополнительных детей. Министерство образование подсчитало, что потенциально из реорганизованных школ в Елгаву должен прибыть 91 ученик. Все они должны будут найти свое место в одной из четырех средних школ и гимназий, или в техникуме.

Спидолская гимназия - это одна из тех школ, которую министерство образования рекомендует развивать дальше. Сейчас она находится в здании бывшего Центрального комитета партии. В школе учится примерно 500 учеников. Директор школы говорит, что больше им и не надо.

В школе обеспокоены изменениями правил, которые вступят в силу в 2020 году. В них указано, что на одного ученика должно приходится 2 квадратных метра класса. Это значит, что при нынешних размерах кабинетов, в одном классе не может быть больше 25 учеников. Поэтому школа ждет, когда самоуправление найдет для них новое здание. Однако это ещё не значит, что школа будет готова принять дополнительных учеников.

«Нашей системе не надо больше учеников. У нас три параллельных класса с седьмого до двенадцатого. Сейчас ученик, который оканчивает девятый класс, и даже шестой, он сразу смотрит вместе с семьей, что делать дальше. Мы на своих детей, с седьмого класса, очень работаем, чтобы они не принимали случайных решений, что бы решения были обдуманные. И если надо будем, мы будем ездить в эти школы», - говорит директор Елгавской Спидолской гимназии Илзе Вилкарсе.

Директор школы подчеркнула, что хочет видеть мотивированных учеников, которые идут в гимназию не ради диплома, а ради программы, которую предлагает школа.

Окончательное решение по каждой школе будут принимать самоуправления. Зампредстедателя Елгавской думы считает, что это вопрос не только Елгавы, но всего Земгале.

«Я думаю, что эти рекомендации сперва могут быть обсуждены на совещании земгальского региона, на уровне руководителей самоуправлений. Каждый руководитель самоуправления видит перспективу где он может обеспечить качественное образование для своих детей либо в начальной школе, основной школе и есть ли потенциал для средней школы. Когда он для себя решит, тогда можно сесть и говорить о том, где и что и как мы можем развить», - зампредседателя Елгавской городской думы Рита Вецтиране.