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Скончался сатирик Михаил Задорнов

Русский TVNET/Delfi 10.11.2017. 11:58   Печатать
На 70-ом году жизни умер сатирик Михаил Задорнов. Писатель страдал от онкологии, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. О заболевании стало известно в 2016 году. Тогда он был вынужден отменить все гастроли из-за обострения болезни. Сатирик прошел курс химиотерапии и после восстанавливался в Москве.

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Как стало известно в июне этого года, Задорнов решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, ради того, чтобы побыть в кругу родных, передает Lenta.ru.

 

Информацию о кончине писателя прокомментировала его коллега Регина Дубовицкая, которая подтвердила информацию. "Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная", - заявила Дубовицкая.

 

Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.

 

Благодаря стараниям Михаила Задорнова с 5 декабря 2009 года в Риге работала любимая многими библиотека имени его отца - Николая Задорнова.Сатирик пользовался огромной популярностью как в России, так и в Латвии. Задорнов был широко известен своими критическими высказываниями в адрес западной культуры и образа жизни.

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