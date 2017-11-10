Как стало известно в июне этого года, Задорнов решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, ради того, чтобы побыть в кругу родных, передает Lenta.ru.

Информацию о кончине писателя прокомментировала его коллега Регина Дубовицкая, которая подтвердила информацию. "Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная", - заявила Дубовицкая.

Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.

Благодаря стараниям Михаила Задорнова с 5 декабря 2009 года в Риге работала любимая многими библиотека имени его отца - Николая Задорнова.Сатирик пользовался огромной популярностью как в России, так и в Латвии. Задорнов был широко известен своими критическими высказываниями в адрес западной культуры и образа жизни.