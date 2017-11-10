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Памятные ложечки для 153 маленьких елгавчан

novaja.lv 10.11.2017. 11:05   Печатать
В четверг, 9 ноября, в большую семью елгавчан торжественно приняты 153 малыша, которые появились на свет в период с августа до середины октября

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«Ноябрь - месяц патриотизма, и я надеюсь, что малыши, которых мы сегодня поздравляем, станут патриотами нашего города и страны», - отметил, обращаясь к родителям малышей председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш и добавил, что рождение ребенка делает семью сильнее и богаче.


Памятные серебряные ложечки новорожденным в Елгаве вручаются пять раз в год - в феврале, когда отмечается День свечей, во время Пасхальной прогулки, перед Лиго, во время Праздника молока, хлеба и меда и ближе к дню Мартиньша.
Традиция дарить новорожденным елгавчанам серебряные ложечки с городской символикой и выгравированным годом рождения введена в 2003 году.


Внимание! «Найди на фотографиях себя и своих друзей и скачай!» Портал novaja.lv и фотограф Юрис Карлинскис (www.jkfoto.lv ) предлагает сохранить приятные воспоминания, скачав фотографии хорошего качества, причем - бесплатно. Скачать фото до 18 ноября можно здесь:  https://failiem.lv/u/mqee9h99

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