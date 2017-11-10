«Ноябрь - месяц патриотизма, и я надеюсь, что малыши, которых мы сегодня поздравляем, станут патриотами нашего города и страны», - отметил, обращаясь к родителям малышей председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш и добавил, что рождение ребенка делает семью сильнее и богаче.



Памятные серебряные ложечки новорожденным в Елгаве вручаются пять раз в год - в феврале, когда отмечается День свечей, во время Пасхальной прогулки, перед Лиго, во время Праздника молока, хлеба и меда и ближе к дню Мартиньша.

Традиция дарить новорожденным елгавчанам серебряные ложечки с городской символикой и выгравированным годом рождения введена в 2003 году.



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