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В деле о порабощении начался допрос свидетелей

novaja.lv 10.11.2017. 09:50   Печатать
На этой неделе Елгавский суд продолжил рассмотрение дела, в котором за вымогательство денег, похищение людей, их эксплуатацию и порабощение на протяжении нескольких лет обвиняются 7 человек.

У потерпевших, как свидетельствует обвинение, отнимались паспорта, и их насильно удерживали на территории собственности в Ливберзской волости Елгавского края. Прокуратура считает, что обвиняемые у своих жертв, преимущественно у пожилых людей, требовали пенсии и социальные пособия, оставляя их без средств к существованию.
В четверг в зал суда явились четверо потерпевших, из которых допросили одного, так как он был последним из потерпевших, чьи свидетельства еще не звучали в зале суда.


Этот потерпевший многого уже не помнит. Сказанное им в четверг в зале суда в нескольких важных аспектах отличалась от того, что он говорил ранее. Из обвиняемых потерпевший знает только Сергея Токмачева; со временем их отношения ухудшились, так как Токмачев из- за невозвращенного долга, который поначалу составлял 100 евро, угрожал и даже бил, нанеся серьезные телесные повреждения.


Потерпевший рассказал, что долгое время не был в Елгаве, но в среду приехал, и когда шел по улице, к нему подошли три незнакомых человека, угрожали в связи с участием в суде и били. «Я с таким лицом не хотел идти в суд (на лице синяки - прим.ред.), но все же пришел», - сказал потерпевший.


На этом же заседании суда был начат допрос свидетелей. Из 7 приглашенных свидетелей явился только один, которого и заслушали.


Следующее заседание суда состоится 19 января в 10.00. Свидетели, которые не явились в этот раз, на следующее заседание будут доставлены в принудительном порядке.


О группировке, в состав которой входили четверо мужчин и три женщины, стражи закона узнали только 1 июня прошлого года. До потенциальных виновных было добраться нелегко, так как попавшие в плен поработителей боялись свидетельствовать.


Считающийся руководителем группировки С.Токмачев предлагал людям алкоголь или сигареты, в том числе и в долг, если это было необходимо. Когда покупатели оказывались у него в долгу, у них отнимали паспорта и банковские карточки, с которых преступники снимали деньги - пособия и пенсии потерпевших, правда, в основном в их присутствии.


Напомним, что обвиняемыми по данному делу проходят С.Токмачев, С.Пуке, Д.Букс, Даната Городецка, Татьяна Рокитина, Рихард Бумбиерис и Анна Летмане. Своей вины они не признают. Преступные деяния совершались в период с 2013 года до второй половины июля 2016 года. Противоправными признаны 33 эпизода. Официально потерпевшими в деле считаются 13 человек. 9 человек не пожелали, чтобы их признали потерпевшими.

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